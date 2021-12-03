Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

Сессия горсовета Новосибирска во втором чтении большинством голосов рассмотрела решение об индексации зарплаты в органах местного самоуправления и муниципальных органах города на размер инфляции.

— Мы уже год обсуждаем эту тему. Уже все поняли разницу между муниципальными служащими и лицами, занимающими муниципальные должности. Обязаны ли мы повышать денежное содержание лиц, занимающих муниципальные должности? Есть ли у совета ОБЯЗАННОСТЬ индексировать их зарплаты наравне с муниципальными служащими? — поинтересовался независимый депутат Антон Картавин (коалиция «Новосибирск 2020»).

Начальник управления по правовым и экономическим вопросам мэрии Новосибирска Ольга Кондратенко отметила, что прямых обязанностей по этим двум группам нет, но, исходя из ТК РФ, Устава города Новосибирска, где прописаны гарантии лиц, занимающих муниципальные должности, правильно делать всем ОДИНАКОВЫЕ условия для соблюдения единообразия и соотносимости.

— Вице-спикеры тоже являются лицами, замещающими муниципальные должности. У нас было 3, а сейчас стало 4 вице-спикера. У каждого из них объем работ уменьшается. Имеем ли мы право в следующий раз, учитывая «принцип соотносимости», не поднимать зарплату вице-спикерам? — поинтересовалась Светлана Каверзина (независимый, коалиция «Новосибирск 2020») у Ольги Кондратенко.

Начальник управления по правовым и экономическим вопросам мэрии Новосибирска согласилась, что у депутатов такое право есть.

— Далее в вопросах сессии мы будем рассматривать вопрос о повышении зарплат отдельным категориям сотрудников. Если это позиционируется как повышение некоторой части оклада или премиальной части, то такое решение правомерно, — подчеркнула Ольга Кондратенко. — Но в рамках этого вопроса мы говорим об индикации на коэффициент инфляции. На мой взгляд, если производить индексацию, исходя из сочетания всех норм, которые предусмотрены, в том числе в положении об оплате труда, где прописано, что мэр индексирует зарплату, и там не выделены категории, правильно повышать зарплаты на коэффициент инфляции всем.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») напомнил Каверзиной, что у нее, как у депутата, есть право внести на рассмотрение предложения, вплоть до того, чтобы предложить работать бесплатно «старшим» чиновникам: мэру, вице-мэрам, начальникам управлений, председателю и зампредседателям горсовета.

— Если совет примет такое решение, то люди будут работать бесплатно, — подчеркнул Асанцев.

Антон Картавин в ответ поинтересовался у мэра Анатолия Локтя:

— На сколько вам нужно увеличить зарплату с нынешних 350 тысяч, чтобы город начал работать нормально: чтобы город убирался, прекратились пыльные бури и т.д.? До 500 тысяч, до 1 млн? Вы скажите, мы рассмотрим этот вопрос, попросим новосибирцев скинуться, или откажитесь от повышения…

Мэр заявил, что, по его мнению, город работает нормально.

— В понятие «город» входите и вы со своим предприятием и структурами. Мы имеем результаты, которые еще будем обсуждать по году, — парировал мэр. — Обращаю внимание депутатов, что в данный момент речь идет об индексации. Вы пытаетесь вырвать из контекста категории. Вы можете давать оценки о работе муниципальных служащих или структур, но в данном случае если вы не принимаете решение об индикации по некоторым категориям, то нарушаете управленческие принципы. Об этом идет речь.

В итоге поправки оппозиции сессия отклонила. Зарплату на инфляционный коэффициент повысят всем чиновникам и лицам, занимающим муниципальные должности.

Сессия также приняла решение о повышении оклада и ежемесячной надбавки за особые условия рядовому составу мэрии. На это в бюджет потребуется заложить 117 млн рублей в год. С 1 января 2022 года также будут проиндексированы зарплаты помощников депутатов на 3,9%. В итоге фонд оплаты труда помощников в расчете на одного депутата вырастет с 88 до 103,8 тысячи рублей в месяц (без учета страховых взносов и НДФЛ, с учетом районного коэффициента).