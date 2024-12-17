Рекламодателям

Представители бизнеса определили перспективы инновационного роста в регионе

  • 17/12/2024, 11:48
Представители бизнеса определили перспективы инновационного роста в регионе
2024 год стал особенно богатым на возможности для внедрения новшеств в бизнесе, затрагивая различные сферы: от услуг до промышленности

В рамках работы Новосибирского областного отделения «Опора России» выделены перспективные проекты, связанные с коммуникациями, искусственным интеллектом, системами машинного зрения, доступной средой, строительством, самозанятостью и технологиями «Умного дома».

Илья Гнатуша, вице-председатель и руководитель инновационной платформы «Идействие», отметил, что основной задачей сейчас является стимулирование использования отечественных разработок и оборудования в промышленности. По его словам, результаты многолетнего анализа ситуации в регионе позволяют с уверенностью говорить о том, что потенциал местных инноваторов способен решить большинство вопросов импортозамещения и привести к новым подходам в экономике через свежие исследования и практический опыт. Методы поддержки для разработчиков и бизнесменов могут быть разнообразными: от анализа внедрения инновационных продуктов до прямых обращений к инвесторам и местным властям.

Заместитель руководителя комитета по инновациям и цифровой экономике НОО «Опора России» Елена Овчаренко добавила, что в этом году важным достижением стало укрепление сотрудничества с областным инновационным фондом. На XVIII Сибирской венчурной ярмарке была представлена методика эффективного нейминга и проводились консультации по маркетингу и коммерциализации. Серия мастер-классов в «Точке кипения» была направлена на обучение предпринимателей, избавляя их от заблуждений о «волшебных таблетках» и предоставляя практические инструменты для продвижения.

Евгения Михайлова, заместитель председателя комитета по инновациям и цифровой экономике НОО «Опора России», отметила, что одной из ключевых задач Комитета на 2025 год является развитие направления «Цифровизация». В условиях бурного роста цифровых технологий бизнесам необходимо адаптироваться к новым условиям и интегрировать цифровые решения в свои операционные процессы. Это создает значительные перспективы для предпринимателей в области повышения эффективности, сокращения расходов и расширения рынков сбыта.

Тем не менее, на пути к цифровой трансформации существуют препятствия, включая регуляторные барьеры, нехватку информации о цифровых решениях, несовпадение технологий с действующими процессами, высокие затраты и сложные процедуры внедрения. Чтобы помочь предпринимателям снизить риски, Комитет инициирует проект по реализации программы поддержки цифровой трансформации.

На основе проведенного исследования будет создана программа, включающая индивидуальные решения, учитывающие специфику деятельности компаний и их ресурсы.

Фото предоставлено НО «Опора России». Автор фото: Андрей Демура

71

Рубрики : Инновации

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация технологии пора России инновации


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Женщин этот удар чаще всего настигает в возрасте 50 лет
Все материалы
Новый год
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Анатолий Серышев принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ
17/12/24 12:10
Власть
Сгорело административно-производственное здание на Станционной в Новосибирске
17/12/24 12:00
Общество
Представители бизнеса определили перспективы инновационного роста в регионе
17/12/24 11:48
Инновации
В Госдуме приняли закон о повышении штрафа за повторную езду без ОСАГО
17/12/24 11:30
Ирина Диденко возглавила бюджетный комитет в Заксобрании Новосибирской области
17/12/24 11:28
Власть Отставки и назначения Политика
«Спасибо за стремительный взлет в моей карьере»: Андрей Панферов утвержден на должность бизнес-омбудсмена Новосибирской области
17/12/24 11:14
Власть Отставки и назначения Политика
УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн
17/12/24 10:55
Право&Порядок
В Новосибирске повторно возбудили уголовное дело по снегоплавильной станции
17/12/24 10:30
Бизнес Власть
Новосибирские производители одежды рискуют обанкротиться из-за маркировки
17/12/24 9:30
Бизнес Власть Промышленность
На Неделю звезд хоккея в Новосибирской области ищут волонтеров
17/12/24 9:00
Общество Спорт
Мэр Новосибирска встретится в Минске с проектировщиками метро
16/12/24 19:25
Бизнес Власть Транспорт
Промышленные туристы в Новосибирске интересовались легпромом и технологиями
16/12/24 18:00
Бизнес Промышленность Туризм
Появилось видео, как Раиса Рязанова передаёт деньги мошеннику из Новосибирска
16/12/24 17:45
Право&Порядок
По делу о контрафактном алкоголе в Новосибирске арестовано имущество третьих лиц
16/12/24 17:30
Бизнес Право&Порядок
Многодетную мать с гигантской опухолью спасли в Новосибирске
16/12/24 17:00
Медицина
Директора новосибирской турфирмы отправили на три года в колонию
16/12/24 16:30
Право&Порядок
Нутрициолог рассказала, как не набрать лишние килограммы за новогодние праздники
16/12/24 16:00
Общество
В Новосибирске 22 дома остались без отопления на фоне похолодания
16/12/24 15:30
Общество
Полиция проводит проверку после нападения на подростка-неформала
16/12/24 15:00
Право&Порядок
За самовольное украшение подъезда к Новому году новосибирцам грозит штраф
16/12/24 14:30
Общество
Популярное
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске
13/12/24 15:15
Изгнанные из России мигранты заявились в Новосибирск и попали за решётку
12/12/24 19:30
Пенсионерке выплатят 500 тысяч за сломанное бедро у больницы под Новосибирском
12/12/24 14:30
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
11/12/24 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30
Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области
12/12/24 10:05
Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке
12/12/24 9:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
11/12/24 10:33
Энергетики повышают надежность электроснабжения на левом берегу Новосибирска
10/12/24 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска