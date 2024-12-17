Представители бизнеса определили перспективы инновационного роста в регионе

В рамках работы Новосибирского областного отделения «Опора России» выделены перспективные проекты, связанные с коммуникациями, искусственным интеллектом, системами машинного зрения, доступной средой, строительством, самозанятостью и технологиями «Умного дома».

Илья Гнатуша, вице-председатель и руководитель инновационной платформы «Идействие», отметил, что основной задачей сейчас является стимулирование использования отечественных разработок и оборудования в промышленности. По его словам, результаты многолетнего анализа ситуации в регионе позволяют с уверенностью говорить о том, что потенциал местных инноваторов способен решить большинство вопросов импортозамещения и привести к новым подходам в экономике через свежие исследования и практический опыт. Методы поддержки для разработчиков и бизнесменов могут быть разнообразными: от анализа внедрения инновационных продуктов до прямых обращений к инвесторам и местным властям.

Заместитель руководителя комитета по инновациям и цифровой экономике НОО «Опора России» Елена Овчаренко добавила, что в этом году важным достижением стало укрепление сотрудничества с областным инновационным фондом. На XVIII Сибирской венчурной ярмарке была представлена методика эффективного нейминга и проводились консультации по маркетингу и коммерциализации. Серия мастер-классов в «Точке кипения» была направлена на обучение предпринимателей, избавляя их от заблуждений о «волшебных таблетках» и предоставляя практические инструменты для продвижения.

Евгения Михайлова, заместитель председателя комитета по инновациям и цифровой экономике НОО «Опора России», отметила, что одной из ключевых задач Комитета на 2025 год является развитие направления «Цифровизация». В условиях бурного роста цифровых технологий бизнесам необходимо адаптироваться к новым условиям и интегрировать цифровые решения в свои операционные процессы. Это создает значительные перспективы для предпринимателей в области повышения эффективности, сокращения расходов и расширения рынков сбыта.

Тем не менее, на пути к цифровой трансформации существуют препятствия, включая регуляторные барьеры, нехватку информации о цифровых решениях, несовпадение технологий с действующими процессами, высокие затраты и сложные процедуры внедрения. Чтобы помочь предпринимателям снизить риски, Комитет инициирует проект по реализации программы поддержки цифровой трансформации.

На основе проведенного исследования будет создана программа, включающая индивидуальные решения, учитывающие специфику деятельности компаний и их ресурсы.