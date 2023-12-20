Бренд «Ательер» — униформа, которая помогает в бизнесе

— Как и когда образовался ваш бренд? С чего все началось?

— Изначально компания занималась интерьерным декором и текстилем. Но стали поступать запросы от представителей рынка В2В, в частности от гостиниц, на пошив формы для персонала. Мы с моим мужем Владиславом Бельковым решили присмотреться к этому сегменту. Когда проанализировали рынок, поняли, что он интересен и перспективен. Так, в 2018 году, появилась наша компания «Ательер и Ко». Мы зарегистрировали товарную марку «Ательер» и на сегодняшний день работаем практически со всеми сферами (медицина, HoReCa, услуги), где требуется форма. Кроме того, занимаемся рекламным мерчем.

— Какова миссия вашего бренда?

— У нас команда профессионалов, помогающая представителям в сфере обслуживания, медицины одеваться очень красиво, стильно и удобно. Мы помогаем создать одежду, которая подчеркивает эту сферу деятельности компании, отразив корпоративные ценности. Мы являемся компанией полного цикла, поэтому можем реализовать проект любой сложности ― от задумки клиента до непосредственно пошива изделия.

— Как вы придумываете образы? Из чего исходите?

― Так получается, что все заказчики приходят к нам сами, поэтому 100% модельного ряда, который существует в компании, если мы говорим по корпоративной надежде — это идеи наших клиентов. Каждый проект неповторим, у каждого своя идея и посыл. Заказчик рассказывает нам о проекте, обсуждаем пожелания. Мы всегда просим дать нам максимально больше информации, на основе которой формируется образ будущего сотрудника. Это максимальное погружение в задумку заказчика. Мы всегда просим как можно больше вводных: иногда маленькая, незначительная деталь приводит к какой-то интересной идее. На сегодняшний день у нас более 300 лекал изделий.

— А сколько проходит времени примерно от идеи и до конечного продукта?

— Примерно три недели.

— В чем секрет вашего успеха?

— Мы очень лояльны клиенту и делаем наш продукт с любовью ― вот в чем наш секрет. Мы очень удобная компания, с нами можно решить любой вопрос. Мы придерживаемся принципа «даже если клиент не прав, он все равно прав». Кроме того, в нашем производстве все строго разграничено. Я человек, который пришел в легкую промышленность из внешнего рынка, и являюсь хорошим управленцем. Изучив рынок, я поняла, что те схемы, которые чаще всего применяются в легкой промышленности, устарели. Применив опыт работы в другой сфере, на свою компанию, поняла, что все работает. У нас четко разграничен функционал, весь персонал знает, кто чем занимается. Мы начали полную оцифровку кампании, чтобы ускорить бизнес-процессы. У нас каждый этап прозрачен.

— Где вы заказываете ткани и фурнитуру?

— Мне бы очень хотелось закупать ткани только российского производства, но их крайне мало. Единицы! По фурнитуре та же ситуация. Пока около 70% — производители Турции, Китая и Индии.

— Помог ли вам уход иностранных брендов?

— На нашей работе уход иностранных брендов практически не отразился. Специфика работы такова, что мы больше работаем под заказ.

— Какие регионы представляют ваши заказчики?

— Поскольку среди наших заказчиков много сетевых компаний, мы представлены в разных регионах Российской Федерации и Казахстана. Планируем выход на Белоруссию. Мы практически не тратимся на рекламу: за счет сарафанного радио, развития сетей и качества продукции, люди к нам приходят и остаются.

— Сколько человек у вас в команде? Как вы их мотивируете, как воспитываете?

— Наше производство и офис находятся в Новосибирске. Команда состоит из девяти человек: шесть человек — непосредственно швейное производство и три человека ― дополнительный персонал. Сегодня поиск квалифицированных кадров для производственной компании, в том числе в легкой промышленности — больной вопрос. Мне, как руководителю, дорог каждый сотрудник. У нас работают профессионалы своего дела. А что касается мотивации, то она разная. Мы предлагаем нашим сотрудникам, отработавшим минимум год на предприятии, полис ДМС, различные корпоративные «плюшки».

— Есть ли у вас товар, который предлагаете в розницу?

— Во время пандемии мы начали работать с Wildberries в России. Сейчас через маркетплейс реализуются около 2% нашей продукции. Дело в том, что у нас экономное производство и перерабатываются практически 100% тканей. Из остатков мы создаем интересные модели фартуков или каких-то аксессуаров и реализуем их через маркетплейс.

— Можете поделиться планами на ближайшие годы?

— Основной задачей, которая стоит перед нами на ближайшие годы, — запуск розничной торговли. Это достаточно серьезный шаг. Сейчас мы изучаем рынок, чтобы понять, с какими товарами лучше выйти, чтобы они были востребованы. И продолжить осваивать маркетплейсы.