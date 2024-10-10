«СпецТрансСтрою» нашли замену для завершения дороги к СКИФу

Территориальное управление автодорог нашло замену «СпецТрансСтрою» для завершения дороги «Барышево-Орловка-Кольцово», а также эстакады. Договор заключен с ООО «АвтоТрест».

Подрядчик должен закончить устройство асфальтобетонного покрытия на примыкании и основном ходе, закончить работы по устройству тротуаров, рекультивации земель, нанести разметку. Ему также предстоит также выполнить ряд восстановительных работ в подмостовой части. Все работы «АвтоТрест» должен выполнить до 30 октября.

Напомним, «СпецтТрансСтрой» начал строительство дороги в 2021 году. Сдать объект компания должна была 20 октября 2023 года. Однако, сроки его ввода в эксплуатацию были сорваны. На момент замены подрядчика «СпецтТрансСтрой» возвел эстакаду и подходы к ней, проложил коммуникации, тротуары и установил освещение. Протяженность участка работ составляет 995,79 м, в т.ч. эстакада — 156.97 м. В мае 2023 года ТУАД сообщал, что обход Кольцово готов на 95%. До августа 2024 года подрядчиком не были выполнены работы в полном объеме, а также не переделаны некачественно выполненные работы.

За срыв этого контракта главу «СпецТрансСтроя» оштрафовали на 1,2 млн рублей. Кроме того, УФАС по Новосибирской области, после обращения ТУАД, включил информацию о «СпецТрансСтрое» в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что с компанией «СпецТрансСтрой» в одностороннем порядке планируют расторгнуть договор на стриотельство объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода». https://infopro54.ru/news/prokuratura-trebuet-rastorzheniya-kontrakta-po-chistoj-vode-v-novosibirske/