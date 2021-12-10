Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

Покупка недвижимости в центре, как правило, — самая оптимальная инвестиция. Центр — это возможность эффективно управлять своим временем, не тратить жизнь на пробки по пути на работу или в школу. Центр — это и прогулки по уютным улицам, пешая доступность ко всем знаковым для города объектам.

Современный дом в тихом центре для Новосибирска — большая редкость. Основная масса предложений в сердце города — квартиры в старом фонде, в обычных домах с устаревшими планировками и унылыми фасадами. Найти дом, где бы сочетались современные инженерные решения, просторные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре, — практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что в центре города практически нет земли для новых домов, что во многом и определяет дефицит предложения на рынке премиального жилья в данной локации: «Предполагать, что новых проектов станет больше, нет никаких оснований, а клубных домов в центре Новосибирска вообще практически не строят».

Новый дом ALMOND — премьера на рынке жилья бизнес-класса

В Новосибирске на улице Чаплыгина строят новый дом ALMOND. Аналитики называют проект одной из самых ярких премьер этого года в категории жилых комплексов бизнес-класса. ALMOND сочетает в себе массу преимуществ, это дом, которым можно гордиться.

— Мы дали проекту название ALMOND («миндаль») не просто так, — рассказали в пресс-службе компании «Расцветай». — Миндаль — уникальное растение с историей в четыре тысячи лет. Цветение миндаля предвещает весну, когда бело-розовые цветы укутывают ветки деревьев. Миндаль — символ изысканности, стиля и чистоты, воспетый в японских гравюрах и картинах художников, одна из самых популярных принадлежит перу Винсента Ван Гога. ALMOND — переосмысление вечной классики, нежные пастельные оттенки фасада здания напоминают цветущий миндаль.

Расположение вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» — эталонная элитная локация в центре. Все рядом: деловой центр, самые престижные школы города, поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура — параметр, особо важный для требовательных родителей. Если в непосредственной близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения — есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

Сергей Николаев отмечает, что если ранее в Новосибирске центром называли в основном локацию вблизи станций метро «Площадь Ленина» и «Красный проспект», то сейчас центр несколько разросся и сдвинулся в направлении станции метро «Октябрьская».

Проект и архитектура

— Недвижимость бизнес-класса должна обладать рядом характеристик, начиная с первоклассной управляющей компании и заканчивая такими параметрами, как малое количество квартир на площадке, потолки от 3 м, полностью закрытая территория, центральные локации города, эксклюзивный архитектурный облик, — отмечает Дмитрий Жуков, руководитель службы новостроек компании «Этажи» в Новосибирске.

Разработкой проекта клубного дома ALMOND занимается компания ООО «АПМ Фефелова В.В.», образованная в 2002 году на базе персональной творческой мастерской именитого Владимира Фефелова, занимавшего пост главного архитектора города Новосибирска с 2009 по 2016 год.

— На Чаплыгина — уникальная площадка, самый центр, — говорит главный архитектор проекта Лилия Шарипова. — Комфортная, дорогая локация, где любой хотел бы жить. Для проектов бизнес-класса характерна небольшая этажность: у ALMOND, например, восемь этажей. Такой дом не может быть муравейником по определению.

Фасад здания решен в сдержанном минимализме, не перегружен лишними деталями. Для стилистики проекта характерно отсутствие излишеств, вычурности, все функционально, понятно, графично, при этом благородно и дорого.

— При простоте разбивки фасада сразу видно, что дом жилой, теплый, уютный, — продолжает Шарипова. — Мы подбирали материалы, которые вызывают принятие, дарят удовольствие: натуральные цвета и оттенки, приятные текстуры. В колористике самого здания, входных групп, в отделке мест общего пользования использованы оттенки меди и натурального камня, бежевый, молочный, розовато-коричневый. Цветовая гамма отсылает к цветущим миндальным деревьям, подчеркивая идею проекта ALMOND.

Люди, выбирающие квартиру для себя и семьи, предъявляют высокие требования не только к внешнему виду дома, но и к качеству строительства.

— Классические сдержанные архитектурные решения, архитектурная подсветка здания, хорошая шумоизоляция фасада — это те моменты, которые выделяют проекты высокого уровня, — отмечает Лилия Шарипова. — В доме ALMOND применена система двойного фасада с холодным и теплым остеклением. Это решение гарантирует не только комфортную температуру в квартирах, но и защиту от городского шума. Центр — это всегда трафик, машины, много людей.

Приватность и комфорт

ALMOND — проект бизнес-класса, со всеми преимуществами проектов такого уровня: дом имеет невысокую этажность и низкую плотность проживания — здесь всего 87 квартир, люди не мешают друг другу.

Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м дарят квартирам ощущение простора. На верхних этажах запланированы квартиры с террасами, на которых можно оборудовать открытую обеденную зону, место для занятия спортом, уединенный рабочий кабинет, зону отдыха.

Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Планировки предполагают вариативность организации пространства в зависимости от запросов семьи и сценариев проживания. При разработке компоновки квартир применены принципы «умного» зонирования: выделение в квартире детской и родительской зоны, общего и приватного пространства, правильную эргономику комнат.

Комфорт в деталях

Для семей с детьми, автолюбителей и спортсменов в доме ALMOND есть опции для комфорта «на каждый день». Эстетика общественных зон дома ALMOND — сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются отделочные материалы премиального уровня — как в респектабельных отелях.

Главный архитектор Лилия Шарипова рассказала, что в цветовых решениях мест общего пользования использованы теплые, классические оттенки цвета. «Мозаичная каменная плитка, дорогой керамогранит и другая отделка, это вместе с простором входных групп подчеркивает класс проекта», — констатирует архитектор.

Инвестиции в классику

Жилье в центральных локациях Новосибирска растет в цене активнее, чем на периферии. Приобретение квартиры в доме ALMOND — это выгодное вложение средств.

— На рынке Новосибирска уже сформировалась определенная группа инвесторов, которые покупают с целью перепродажи недвижимость бизнес-класса, так как за качественные и дорогие дома, как показывает практика, люди готовы платить, чтобы обладать самым лучшим, — рассказывает Дмитрий Жуков из «Этажей». — Новый клубный дом ALMOND будет востребован на рынке недвижимости. Крайне удачная локация, интересная архитектура — этот проект определенно найдет своих почитателей.

Застройщик: ООО «СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф