Рекламодателям

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

  • 10/12/2021, 16:40
Недвижимость
Новый проект от компании «Расцветай» — клубный дом ALMOND — восполняет дефицит жилья бизнес-класса в центре Новосибирска.

Покупка недвижимости в центре, как правило, — самая оптимальная инвестиция. Центр — это возможность эффективно управлять своим временем, не тратить жизнь на пробки по пути на работу или в школу. Центр — это и прогулки по уютным улицам, пешая доступность ко всем знаковым для города объектам.

Современный дом в тихом центре для Новосибирска — большая редкость. Основная масса предложений в сердце города — квартиры в старом фонде, в обычных домах с устаревшими планировками и унылыми фасадами. Найти дом, где бы сочетались современные инженерные решения, просторные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре, — практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что в центре города практически нет земли для новых домов, что во многом и определяет дефицит предложения на рынке премиального жилья в данной локации: «Предполагать, что новых проектов станет больше, нет никаких оснований, а клубных домов в центре Новосибирска вообще практически не строят».

Новый дом ALMOND — премьера на рынке жилья бизнес-класса

В Новосибирске на улице Чаплыгина строят новый дом ALMOND. Аналитики называют проект одной из самых ярких премьер этого года в категории жилых комплексов бизнес-класса. ALMOND сочетает в себе массу преимуществ, это дом, которым можно гордиться.

— Мы дали проекту название ALMOND («миндаль») не просто так, — рассказали в пресс-службе компании «Расцветай». — Миндаль — уникальное растение с историей в четыре тысячи лет. Цветение миндаля предвещает весну, когда бело-розовые цветы укутывают ветки деревьев. Миндаль — символ изысканности, стиля и чистоты, воспетый в японских гравюрах и картинах художников, одна из самых популярных принадлежит перу Винсента Ван Гога. ALMOND — переосмысление вечной классики, нежные пастельные оттенки фасада здания напоминают цветущий миндаль.

Расположение вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» — эталонная элитная локация в центре. Все рядом: деловой центр, самые престижные школы города, поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура — параметр, особо важный для требовательных родителей. Если в непосредственной близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения — есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

Сергей Николаев отмечает, что если ранее в Новосибирске центром называли в основном локацию вблизи станций метро «Площадь Ленина» и «Красный проспект», то сейчас центр несколько разросся и сдвинулся в направлении станции метро «Октябрьская».

Недвижимость

Для стилистики проекта характерно отсутствие излишеств, вычурности, все функционально, понятно, графично.

Проект и архитектура

— Недвижимость бизнес-класса должна обладать рядом характеристик, начиная с первоклассной управляющей компании и заканчивая такими параметрами, как малое количество квартир на площадке, потолки от 3 м, полностью закрытая территория, центральные локации города, эксклюзивный архитектурный облик, — отмечает Дмитрий Жуков, руководитель службы новостроек компании «Этажи» в Новосибирске.

Разработкой проекта клубного дома ALMOND занимается компания ООО «АПМ Фефелова В.В.», образованная в 2002 году на базе персональной творческой мастерской именитого Владимира Фефелова, занимавшего пост главного архитектора города Новосибирска с 2009 по 2016 год.

— На Чаплыгина — уникальная площадка, самый центр, — говорит главный архитектор проекта Лилия Шарипова. — Комфортная, дорогая локация, где любой хотел бы жить. Для проектов бизнес-класса характерна небольшая этажность: у ALMOND, например, восемь этажей. Такой дом не может быть муравейником по определению.

Фасад здания решен в сдержанном минимализме, не перегружен лишними деталями. Для стилистики проекта характерно отсутствие излишеств, вычурности, все функционально, понятно, графично, при этом благородно и дорого.

— При простоте разбивки фасада сразу видно, что дом жилой, теплый, уютный, — продолжает Шарипова. — Мы подбирали материалы, которые вызывают принятие, дарят удовольствие: натуральные цвета и оттенки, приятные текстуры. В колористике самого здания, входных групп, в отделке мест общего пользования использованы оттенки меди и натурального камня, бежевый, молочный, розовато-коричневый. Цветовая гамма отсылает к цветущим миндальным деревьям, подчеркивая идею проекта ALMOND.

Люди, выбирающие квартиру для себя и семьи, предъявляют высокие требования не только к внешнему виду дома, но и к качеству строительства.

— Классические сдержанные архитектурные решения, архитектурная подсветка здания, хорошая шумоизоляция фасада — это те моменты, которые выделяют проекты высокого уровня, — отмечает Лилия Шарипова. — В доме ALMOND применена система двойного фасада с холодным и теплым остеклением. Это решение гарантирует не только комфортную температуру в квартирах, но и защиту от городского шума. Центр — это всегда трафик, машины, много людей.

Приватность и комфорт

ALMOND — проект бизнес-класса, со всеми преимуществами проектов такого уровня: дом имеет невысокую этажность и низкую плотность проживания — здесь всего 87 квартир, люди не мешают друг другу.

Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м дарят квартирам ощущение простора. На верхних этажах запланированы квартиры с террасами, на которых можно оборудовать открытую обеденную зону, место для занятия спортом, уединенный рабочий кабинет, зону отдыха.

Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Планировки предполагают вариативность организации пространства в зависимости от запросов семьи и сценариев проживания. При разработке компоновки квартир применены принципы «умного» зонирования: выделение в квартире детской и родительской зоны, общего и приватного пространства, правильную эргономику комнат.

Недвижимость

Жилье в центральных локациях Новосибирска растет в цене активнее, чем на периферии.

Комфорт в деталях

Для семей с детьми, автолюбителей и спортсменов в доме ALMOND есть опции для комфорта «на каждый день». Эстетика общественных зон дома ALMOND — сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются отделочные материалы премиального уровня — как в респектабельных отелях.

Главный архитектор Лилия Шарипова рассказала, что в цветовых решениях мест общего пользования использованы теплые, классические оттенки цвета. «Мозаичная каменная плитка, дорогой керамогранит и другая отделка, это вместе с простором входных групп подчеркивает класс проекта», — констатирует архитектор.

Инвестиции в классику

Жилье в центральных локациях Новосибирска растет в цене активнее, чем на периферии. Приобретение квартиры в доме ALMOND — это выгодное вложение средств.

— На рынке Новосибирска уже сформировалась определенная группа инвесторов, которые покупают с целью перепродажи недвижимость бизнес-класса, так как за качественные и дорогие дома, как показывает практика, люди готовы платить, чтобы обладать самым лучшим, — рассказывает Дмитрий Жуков из «Этажей». — Новый клубный дом ALMOND будет востребован на рынке недвижимости. Крайне удачная локация, интересная архитектура — этот проект определенно найдет своих почитателей.

Застройщик: ООО «СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Рекламный материалФото предоставлено пресс-службой компании

603

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик ГК Расцветай


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Лоукостер S7 Citrus будет базироваться в Казани и Омске

09/12/2021, 11:12

Бизнесмена накажут за недоплату 14 млн рублей таможенных пошлин при экспорте семян рапса

03/12/2021, 14:10

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня лучшее время, чтобы делать карьеру и заявлять о себе»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске продлят торги по ремонту метромоста

10/12/2021, 17:06

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

10/12/2021, 15:44

На что снизились цены в Новосибирской области?

10/12/2021, 12:32

Новосибирская ТЭЦ-2 модернизировала центр управления станцией

10/12/2021, 12:27
Популярное

Высокий холестерин – как он влияет на организм и как стабилизировать его показатели?

10/12/2021, 17:39

Каждый третий родитель собирается проверить наличие QR-кода у Деда Мороза

10/12/2021, 10:03

Правительство выделит дополнительные миллиарды на выплаты родителям-одиночкам

09/12/2021, 14:56

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

09/12/2021, 14:21

В России хотят ужесточить наказания за задержки рейсов

09/12/2021, 11:48

Госдума приняла проект о расширении полномочий полиции

08/12/2021, 18:02

Магнитные бури в декабре 2021 года. Самые масштабные бури начнутся в ближайшие дни

08/12/2021, 12:37
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Янис Кайшев: О том, что меня действительно вдохновляет
8/12/21, 12:01

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ получил три награды премии Digital Leaders Award за социальные и цифровые сервисы

10/12/2021, 15:39

ВТБ снижает первый взнос на ипотеку по двум документам до 10%

10/12/2021, 10:44

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

10/12/2021, 10:40

Сибирский банк объявляет набор в школу менеджеров с трудоустройством лучших учеников

09/12/2021, 11:56

«Ростелеком» подключил в Новосибирской области 47 базовых станций

09/12/2021, 11:26

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На что снизились цены в Новосибирской области?

Новосибирск официально отказался от концессионного бассейна

Экономические риски 2021-го переходят в следующий год

Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

Финансы

Новости Новосибирской области

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в пяти минутах от метро «Заельцовская»

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске продлят торги по ремонту метромоста

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На что снизились цены в Новосибирской области?

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

За хищение более 82 млн рублей перед судом предстанет гендиректор ЗАО «Солнечное»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска