Премию имени Юрия Бугакова учредили в Новосибирской области

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Владимир Знатков подписал постановление об учреждении премии имени Юрия Бугакова за достижения в агропромышленном комплексе. Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области.

Согласно постановлению, размер премии составит 200 тысяч рублей. Присуждаться будет одна награда в год. Вручение премии проводится для развития сельского хозяйства, поощрения руководителей сельхозорганизаций и увековечивания памяти Героя Социалистического труда, почетного жителя региона Юрия Бугакова. Напомним, что Бугаков был директором племзавода «Ирмень» — одного из самых успешных предприятий АПК в Новосибирской области.

— Премия присуждается руководителям сельскохозяйственных организаций Новосибирской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области в сфере сельского хозяйства, разработку и (или) внедрение современных, инновационных технологий, выдающиеся профессиональные и производственные достижения, участие в развитии сельских территорий, получившим широкое общественное признание, — говорится в тексте документа.

Соискателем премии может стать человек, который имеет 25-летний стаж работы в отрасли. При этом опыт на руководящей должности должен составлять не менее 20 лет. Выдвинуть кандидатуру могут органы государственной власти Новосибирской области, иные государственные органы региона, депутаты Заксобрания, органы местного самоуправления, муниципальные органы муниципальных образований региона, организации и общественные объединения.

Юрий Бугаков скончался 30 декабря 2020 года. Он возглавлял ЗАО «Племзавод Ирмень» практически полвека. На счету Бугакова — внедрение десятков научных разработок, новых производственных технологий, форм организации труда и способов повышения эффективности хозяйственной деятельности.