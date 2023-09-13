Прокуратура подала иск к трем банкам в интересах 76-летней пенсионерки в Новосибирске

Прокуратура подала иски к «Сбербанку России», «Совкомбанку» и «Почта Банку» в интересах 76-летней Галины Полянской. Полянская взяла кредиты в банках на общую сумму более 559 тыс рублей, а затем перечислила деньги неизвестным третьим лицам. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Новосибирска.

— Дело находится на стадии рассмотрения, судебное заседание назначено на 6 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

Прокуратура полагает, что в момент заключения договоров Полянская не понимала значение своих действий и не могла руководить ими.

Напомним, что мошенники заработали 9 млн рублей на аферах с маткапиталом под Новосибирском. Своих доверчивых жертв обманщики находили по объявлениям.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники создали Telegram-канал, имитирующий «Госуслуги».