Суд над криминальным авторитетом Молодым назначили в Новосибирске

В Новосибирском областном суде прошло предварительное слушание по делу 35-летнего Андрея Гавриленко, известного в преступной среде как «Молодой». Его называют криминальным авторитетом, который имел большое влияние в определенных кругах и пропагандировал идеологию запрещенного экстремистского движения АУЕ*. Молодой держал доходы и расходы «общей кассы», решал криминальные споры, а также контролировал соблюдение воровских «традиций».

— Андрея Гавриленко обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации деятельности общественного объединения, признанного экстремистским, деятельность которого запрещена на территории РФ, — рассказали в пресс-службе областного суда.

Первое судебное заседание по делу назначено на 14 часов 19 марта 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Купинский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело по обвинению Александра Пометнева в участии в деятельности экстремистской организации.

* Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.