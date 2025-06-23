Преступники в России начали угонять машины прямо из автосервиса

На СТО появилась новая схема мошенничества. Преступники пытаются угонять машины прямо из сервиса. В связи с этим эксперты рекомендуют сотрудникам и владельцам станций техобслуживания усилить бдительность и проверить внутренние системы безопасности и контроля.
— Уже хорошо известны схемы телефонного мошенничества на СТО. Мы не раз предупреждали автовладельцев и профессиональных участников рынка автосервисов об этих рисках. Но этим летом появилась новая преступная схема — угон автомобилей из СТО, — объясняет Дмитрий Самойлов, директор направления по сопровождению партнеров сети FIT SERVICE.
Эксперт рассказал, что в жару сервисные ворота часто остаются открытыми. Злоумышленники проникают в ремонтную зону, где царит хаос и все заняты. Ключи от машин могут лежать у лобового стекла или внутри автомобиля. Вор просто садится за руль и уезжает. Механики, полагая, что это коллега выгоняет машину, не замечают ничего подозрительного.
В связи с этим эксперт рекомендует не оставлять ключи от автомобиля на видном месте.
— Чтобы предотвратить подобные ситуации на СТО, важно донести информацию до руководства и сотрудников. Помните, что автомобили, принятые на ремонт, — это ответственность сервиса, — подчеркивает Дмитрий Самойлов.
Стоит отметить, что в Новосибирске, по данным 2ГИС, находится 1 609 различных СТО.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с оформлением микрозаймов. Аферисты действуют от имени курьеров маркетплейсов.
Источник фото: нейросеть Шедеврум.
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