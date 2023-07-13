Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин 13 июля 2023 года подписал указ № 515 «О назначении судей федеральных судов». Об этом сообщается в официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, Ирина Никитенко назначена судьей Новосибирского районного суда, а Наталья Петрова — судьей Центрального районного суда.
Напомним ранее высшая квалификационная коллегия судей РФ 3 июля 2023 года рекомендовала на должность заместителя председателя Новосибирского областного суда председателя Бердского городского суда Новосибирской области Павла Яковинова.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области назначены новые судьи.
Фото: freepik.com, freepik
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