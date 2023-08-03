Президент вручил звезду Героя России спецназовцу из Бердска

В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации.

Наш земляк, младший лейтенант армейского спецназа Вооруженных сил, 35-летний Динияр Джартанов был удостоен звания Героя России.

— Торжественная церемония вручения государственных наград в Кремле – это знак огромного уважения к выдающимся гражданам России, которые внесли личный колоссальный, огромный вклад в развитие нашей страны, поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине. Вы доказали, что своими устремлениями и созидательным трудом, реакцией на то, что происходит в мире, в стране, своим талантом, потрясающими достижениями ради общего блага, верностью гражданскому долгу и военной присяге можно добиваться очень многого. Такие профессиональные и нравственные вершины даются людям смелым, сильным, щедрым душой, тем, кто обострённо чувствует время, осознаёт суть, смысл своей работы, призвания да и всей своей жизни, кто всегда действует честно, решительно, достойно, — сказал на торжественном мероприятии Владимир Владимирович Путин.