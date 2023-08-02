Пенсионера, призывающего сжечь военкоматы, приговорили к 3 годам лишения свободы

Приговор пенсионеру, активному пользователю социальных сетей, вынес 1-й Восточный окружной военный суд.

По материалам дела стало известно, что бывший работник оборонного предприятия в Новосибирске под фейковым именем активно призывал в социальных сетях поджигать военкоматы, а также делал другие непатриотичные заявления.

Вычислили дедушку сотрудники регионального УФСБ.

— Житель Новосибирска гражданин Российской Федерации Тахир Арсланов с апреля по сентябрь 2022 года со своей персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» под именем вымышленного пользователя размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Перед началом заседания с обвиняемым пообщался корреспондент «Прецедента». Журналисту Арсланов признался, что сожалеет о случившемся и ожидает самого строгого наказания.

В итоге суд назначил пенсионеру 3 года колонии общего режима и его взяли под стражу в зале заседаний.