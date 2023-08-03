Грузия перекрыла «параллельный импорт» в РФ автомобилей из США и стран ЕС

Власти Грузии ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ авто, произведенных в США. Запрет вступил в силу с 1 августа, сообщили в службе доходов Минфина республики агентству ТАСС.

Такие же меры коснутся автомобилей, ввозимых из стран ЕС, начиная с 26 сентября, согласно11-му пакету антироссийских санкций, добавили в ведомстве.

Напомним, что 23 июня Евросоюз запретил поставлять в РФ новые и подержанные машины с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. Следует отметить, что до этого момента под запрет подпадали только авто стоимостью свыше 50 тысяч евро.

По сведениям Национальной службы статистики, за шесть месяцев этого года Грузия экспортировала в Россию более 3,7 тыс. легковых автомобилей на общую сумму более $52 млн.

Ранее редакция сообщала, что с российского авторынка может исчезнуть целый ряд моделей.