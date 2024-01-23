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При обезвоживании организма поможет соль

  • 23/01/2024, 15:26
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При обезвоживании организма поможет соль
В умеренных количествах она незаменима во время жары и активных тренировок, говорят врачи.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москва 24» рассказал о пользе употребления соли. По словам специалиста, продукт обладает свойством задерживать жидкость в организме и поэтому незаменим в борьбе с обезвоживанием.

Евгений Арзамасцев напомнил, что в состав соли входит натрий, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, попутно обеспечивая организм достаточным количеством крови.

Врач посоветовал не пренебрегать умеренным количеством соли во время жары и активных тренировок, когда вместе с потерей большого количества влаги из организма выводится и натрий. Так, нарушение стабильности уровня воды, электролитов может спровоцировать возникновение проблем в работе сердца и в целом привести к нехорошему самочувствию, заключил эксперт.

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Фото: freepik.com — jcomp

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : польза соли медицина здоровье


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