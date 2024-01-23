Выплаты контрактникам увеличились до 400 тысяч рублей в Новосибирской области

С 1 января этого года суммарная сумма выплат контрактникам составляет 400 тысяч рублей в Новосибирской области.

— В том числе до 205 тысяч рублей увеличена региональная единовременная выплата, предоставляемая из бюджета Новосибирской области, — говорится в сообщении.

В эту сумму также включены единовременны выплаты из федерального бюджета (195 тысяч рублей). Денежное довольствие при заключении контракта — от 210 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске бойцам батальона «Вега» увеличили зарплату до 380 тысяч рублей. В среднем контрактник или мобилизованный зарабатывают не менее 300 тысяч.

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