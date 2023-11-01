При пожаре в конном клубе Новосибирска пожарные спасли лошадь

Новосибирские пожарные ликвидировали возгорание в конном клубе и спасли лошадь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
— На улице Степная на станции Иня-Восточная в Новосибирском районе загорелась кровля конного клуба. К прибытию огнеборцев здание было в огне, — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали одну лошадь, хозяйка присутствовала на месте. Более никого в конном клубе не оказалось.
При тушении произошло частичное обрушение крыши. Пожарным удалось локализовать пожар за 18 минут.
— Еще через 31 минуту открытое горение было ликвидировано, — отметили в сообщении.
Предварительная площадь пожара составила 237 квадратных метров. Огонь повредил конюшню и пристройки к ней.
Ранее редакция сообщала о том, что МЧС спасли двух детей во время пожара в Новосибирске.
Фото: Freepik — YuliiaKa
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