При пожаре в конном клубе Новосибирска пожарные спасли лошадь

Новосибирские пожарные ликвидировали возгорание в конном клубе и спасли лошадь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

— На улице Степная на станции Иня-Восточная в Новосибирском районе загорелась кровля конного клуба. К прибытию огнеборцев здание было в огне, — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали одну лошадь, хозяйка присутствовала на месте. Более никого в конном клубе не оказалось.

При тушении произошло частичное обрушение крыши. Пожарным удалось локализовать пожар за 18 минут.

— Еще через 31 минуту открытое горение было ликвидировано, — отметили в сообщении.

Предварительная площадь пожара составила 237 квадратных метров. Огонь повредил конюшню и пристройки к ней.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС спасли двух детей во время пожара в Новосибирске.