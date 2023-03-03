Государство и бизнес — кто кому должен?

От «сырьевого» придатка к высоким технологиям

В настоящее время готовится «дорожная карта» стратегии развития Сибири, в которую в ходе Красноярского экономического форума «Время Сибири» собираются предложения от регионов округа. В течение месяца эти предложения должны быть оформлены и направлены на утверждение федеральной власти. Между тем наверху в свете сложившихся экономических и политических условий уже начали рассматривать Сибирь как территорию, где к 2030 году могут быть реализованы более 200 инвестиционных проектов, которые позволят создать свыше 200 тысяч новых рабочих мест и привлечь 7 трлн рублей в качестве инвестиций. Такие цифры со ссылкой на Минэкономразвития РФ озвучила в приветственном слове на пленарном заседании форума вице-премьер РФ, куратор СФО Виктория Абрамченко.

— Правительству должен быть представлен детальный план достижения целевых показателей по каждому промышленному кластеру, — пояснила Абрамченко. — В округе активно реализуются механизмы поддержки. В рамках одного из них регионы получили право на снижение госдолга в размере уплаченных инвесторами федеральных налогов.

Вице-премьер в качестве примера отметила туристический потенциал Кемеровской области. Участники форума не меньше внимания уделили промышленному потенциалу сибирских регионов.

Александр Усс: От Сибири ожидают взрывного развития Нам нужен не инерционный сценарий — нам нужен рывок, сопоставимый по масштабу со Столыпинской реформой, чтобы радикально изменить лицо Сибири и России в целом, — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. — Мы можем добиться этого уже сейчас с учетом того, какой фундамент у нас есть. Речь идет прежде всего о переходе от сырьевой направленности наших регионов к созданию все большего количества обрабатывающих высокотехнологичных производств. Но драйверами должны стать сырьевые лидеры, у которых есть деньги и компетенции, и должна созреть необходимость двигаться в этом направлении.

Некоторые из компаний рывок внутри себя уже сделали, заместив импортное оборудование.

— С импортозамещением обстоит неплохо по части оборудования и по части материалов, — говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. — Ведутся активные закупки у дружественных стран. По опросам, треть оборудования ушедших с рынка поставщиков российских компаниям удалось заместить. Сейчас для стабилизации процессов важно выстроить взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса.

Перспективы дальнейшего замещения оборудования с помощью российских производителей просчитали в Сбербанке.

— Мы посмотрели потребности в машиностроении, сколько нужно заместить импортной продукции — станков, оборудования и так далее, — говорит первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. — Это около триллиона рублей по всей России. Это то, что надо предоставить банкам в качестве кредитов, чтобы произвести это импортозамещение. Металлургия, нефтегазовая, химическая промышленность являются основой экономики Сибирского региона. Впереди еще много работы, но в целом мы достаточно хорошо прошли 2022 год и с оптимизмом смотрим в 2023-й.

Государство бизнесу или бизнес государству?

Согласно статистическим данным за 2022 года и результатам опросов РСПП, 60% компаний оценивают свое развитие как успешное. Экономическая ситуация, как сообщил Александр Шохин со ссылкой данные опросов, практически не повлияла на инвестиционную активность бизнеса. Более половины опрошенных компаний отметили, что реализовывали масштабные инвестпроекты, более того, этот показатель оказался выше, чем за два пандемийных года. Только за первый квартал 2022 года инвестиции в основной капитал выросли почти на 6%. При этом 56 участвующих в опросе организаций и в 2023 году планируют направить достаточно крупные средства на реализацию проектов.

Строительство торгово-логистического центра в районе «Хандагайты» стартует в этом году Адаптированности бизнеса помогла и правильная политика власти, — считает Александр Шохин. — Были оперативно восстановлены многие антикризисные меры. Представители бизнеса реже стали ощущать на себе давление. Существенно улучшилось это взаимодействие бизнеса и власти. Впервые мы зафиксировали такой ответ, что власть относится к бизнесу как к младшему партнеру. До этого у нас выскакивал ответ, что власть относится к бизнесу как к кошельку.

В то же время, по словам президента РСПП, в бизнес-сообществе отмечают такие проблемы, как дефицит кадров после ухода части из них на зарубежные рынки, рост тарифов на перевозки, проблемы с логистикой в крупных инфраструктурных проектах, а также высокий уровень неопределенности в отношениях с имеющимися дружественными зарубежными партнерами в случае введения новых пакетов санкций.

— Безусловно, при наличии высокой внешней неопределенности нам важна предсказуемость во взаимодействии с властью, в частности в определении параметров фискальной политики, — рассуждает Шохин. — Наверное, трудно бизнесу говорить о моратории на любое изменение налоговой, фискальной системы. Но иметь прозрачный механизм взаимодействия, когда любые решения в отношении бизнеса будут приниматься по понятной процедуре, очень важно. У нас есть механизмы и оценки регулирующего воздействия. Но, как известно, на налоги они не распространяются.

— Роль государства и целеполагания с его стороны должна возрастать, — считает Александр Усс. — В экономике должно быть больше государства, но не с точки зрения вложения денег, а с точки зрения постановки целей перед субъектами хозяйственной деятельности. Академик Крюков высказал очень глубокую мысль, что сумма планов компании не всегда совпадает с планом экономики и государства в целом, там должно быть другое качество.

Как должно повести себя государство по отношению к бизнесу в связи с названными тенденциями — «затянуть гайки» или «ослабить вожжи» — стало отдельной темой для дискуссии.

Еще одна точка зрения, прозвучавшая на форуме: роль государства, наоборот, должна снижаться.

— Меня беспокоит, что противопоставляют государство и бизнес, что за бизнесом нужно следить, — заявляет основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска. — То есть каждому предпринимателю нужно двух прокуроров и четверых проверяющих — и тогда побежим быстро. Не надо пугать, это самое худшее. У нас много задач, мы реально хотим увеличить производство в Сибири, есть к этому потенциал. Но нельзя давить на бизнес. Я бы подумал над масштабным сокращением армии чиновников, которые на себя оттягивают ресурсы. Находясь в санкциях побольше многих присутствующих, точно знаю: в тишине мыши едят крупу веселее.

— Что Россию может сделать сильным и социальным государством? Только бизнес, который нормально и свободно развивается, — говорит сенатор. — Когда наблюдаем за совещаниями президента с экономическим блоком правительства, складывается ощущение, что большинство проблем — в сфере ответственности государственных корпораций. Там, по сути дела, нет конкуренции, там всегда достаточно денег. У государства денег мало, но почему-то для госкорпораций они всегда есть. У нас можно создать социальное государство без нормального развития бизнеса, причем не крупных компаний, а мелкого и среднего бизнеса? Нет.

По мнению сенатора, председателя комитета Совфеда по законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, наибольшее количество проблем наблюдается не столько в частных компаниях, сколько в госкорпорациях — из-за отсутствия конкуренции.

Ранее редакция сообщала об очередном санкционном предложении в отношении России со стороны недружественных государств.