В Новосибирске вновь открывается кофейня Niceone

Необычная сеть кофеен зашла в Новосибирск ни так давно. Первая точка сетевого проекта создателя бренда FitKit под названием Niceone открылась в конце 2023 года на Вокзальной магистрали. Через полгода была запущена вторая точка в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте.

При этом, само появление нового бренда в столице Сибири было довольно ярким и неординарным. Перед открытием точки на Красном проспекте на ступенях заведения более месяца сидела девушка с плакатом «жду открытия кофейни». Да и сама кофейня не вписывалась в традиционную концепцию: внутренний дизайн помещения напоминал как офис, так и магазин.

Пока все гадали придется ли столь смелое решение по вкусу новосибирцам, заведение закрылось. Произошло это в конце октября 2024 года. Но уже в ноябре в сети кофеен заявили о возвращении бренда на рынок.

─ Мы закрывались, чтобы подумать над своим поведением и снова открыться, ─ сообщили в соцсетях компании. ─ Так что да, мы работаем.

При этом, из двух кофеен бренда пока заработала только одна ─ на Красном проспекте, 17. Вторую же точку, на Вокзальной магистрали, предлагают для аренды, а ее адрес исчез из описания в соцсетях Niceone.

Напомним, Niceone специализировалась на десертах без сахара. Проект запустила компания FitKit, которая занимается производством протеиновых батончиков, пирожных, печенья и ореховых паст. Идентичную продукцию предлагали и посетителям заведения.

Возвращение проекта на рынок связывают с его перепродажей и последующей сменой собственника. По данным Rusprofile, 31 октября Никита Невейко вышел из состава учредителей ООО «Фит кит», а новым владельцем стал Максим Брессель.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 442 кофейни. По сравнению с ноябрем 2023 года их количество увеличилось на 23%. В рубрике кофеен представлены «Куликовский» ─ 32 филиала, «Скоморохи» ─ 23, Винер Вальд ─ 22, «Чашка кофе» ─ 13, Green House ─ 12, «Академия кофе» ─ 9, Skuratov Coffee ─ 8, «Утренний кекс», «Вкусно&Сытно» и Brewsell ─ по 6 филиалов, Вафland и Kulikov ─ по 5.