Новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с «Толмачёво»

В ближайшей перспективе троллейбус новой модели на частично автономном ходу сможет соединить площадь Маркса в Новосибирске с аэропортом «Толмачёво». Как показали уже проведённые испытания транспортного средства, зарядки для такой поездки троллейбусу хватит. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания в мэрии Новосибирска сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

— Мы провели тестовый проезд, — рассказывает руководитель департамента. — Техника прошла без сбоев. В настоящее время прорабатываем, сколько по времени займёт остановка техники в аэропорту «Толмачёво» при посадке пассажиров. Когда мы это отработаем, для нас будет понятен уровень снижения зарядки аккумуляторов. В целом, мы понимаем на сегодня, что техника способна выполнить такие работы.

Помимо возможных технических вопросов предстоит согласовать работу нового троллейбусного маршрута с руководством аэропорта, которое, по мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, тоже должно быть заинтересовано в новом маршруте.

— Резюмирую, что принципиальных технических ограничений на сегодня нет, — говорит глава города. — Поэтому проводите организационные мероприятия, переговоры с руководством «Толмачёво», без их согласия это невозможно. Это хорошо, что уже проехали по этому маршруту. Продолжайте его отрабатывать. На мой взгляд, он должен пользоваться популярностью.

Как напоминают на Родине новых троллейбусов, в сообществе «Уфимский электротранспорт», подобный троллейбусный маршрут в Новосибирске в своё время уже был запущен, однако просуществовал недолго.

— Новосибирск был первым в использовании маршрута, — говорится в сообществе. — Тогда был запущен междугородний маршрут «Новосибирск — Обь — Аэропорт «Толмачёво». Но он просуществовал не так долго, хотя его могли развивать и дальше, увеличив выпуск и построив контактную сеть в Оби.

Напомним, что в текущем году в Новосибирск поступает партия из 9 новых троллейбусов на автономном ходу, приобретённых в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году город будет продолжать обновление троллейбусного парка, но уже в рамках лизинговой программы. Тендер на 120 троллейбусов выиграл «Сбербанк Лизинг». Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2027 года, цена — 5 млрд рублей. В 2023 году на эти цели будут выделены 999 млн рублей, такая же сумма предусмотрена на 2024 год. Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывшими в эксплуатации. Заказчиком выступает муниципальный Горэлектротранспорт.

Ранее редакция сообщала, когда в «Толмачёво» должен заработать новый терминал.