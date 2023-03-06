Торги по продаже инфраструктуры речного порта пытаются заблокировать

Торги по продаже федерального имущества — объектов инфраструктуры речного порта — не состоялись. Напомним, в первом лоте речь идет о продаже причальное стенки протяженностью 850 м, расположенной на Пристанском переулке. Это имущество до конца января 2026 года арендует АО «Новосибирский речной порт».

В конце февраля по жалобе компании торги были приостановлены — арендатор обратился в УФАС. Судя по документам жалобы, компания заявила, что торги были организованы с нарушением преимущественного права покупки.

В компании напомнили, что в 2020 году Росимущество уже предлагало «Новосибирскому речному порту» выкупить арендованное имущество, но стороны разошлись в оценках его стоимости. После этого Росимущество несколько раз проводило оценку объекта.

— Росимущество должно было направить (нам) повторное предложение о выкупе арендуемого имущества с указанием новых обстоятельств, выявленных в октябре 2022 года. Однако эта информация в компанию не поступила. Вместо этого, в нарушение указанной процедуры, ТУ Росимущества в Новосибирской области разместило извещение о реализации имущества путем приватизации, — заявили в «Новосибирском речном порту».

Кроме того, в компании сообщили, что причальная стенка протяженностью 850 м и причал хозфекальных стоков протяженность 52 м (второй лот, расположен в поселке Кудряши) обладают неразрывной связью и могут быть выставлены на торги исключительно в составе одного лота. Назначение причальной стенки в Пристанском переулке — грузовой причал, его местоположение характеризуется хорошей транспортной доступностью наземным транспортом. Причал хозфекальных стоков предназначен для приема от судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора.

Что касается третьего лота — по продаже причальной стенки (участок №7) протяженностью 212 м на ул. Добролюбова, 2, то арендатор АО «Новосибречпорт» также подал жалобу в УФАС, оспаривая эти торги. По данным компании, ей тоже не было предоставлено преимущественное право выкупа объекта. Заявитель полагает, что никто кроме него не вправе приватизировать причальную стенку, поскольку она обладает неразрывной связью с павильоном пригородных касс, находящемся в частной собственности. Причальная стенка на Добролюбова известна новосибирцам как пристань Речного вокзала. В навигационный период она активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта.

В итоге заявитель потребовал признать торги незаконными.

На минувшей неделе комиссия УФАС по Новосибирской области рассмотрела все жалобы.

— Жалобы признаны необоснованными, нарушений не найдено, — сообщили редакции Infopro54 в УФАС.

На сайте торгов аукционы по всем трем лотам признаны несостоявшимися по решению организатора. Как уточняется в документации, нет допущенных к торгам претендентов. Напомним, стартовая цена всех лотов составляла 81 млн рублей.

Между тем АО «Новосибречпорт», помимо УФАС, также обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании недействительным ненормативного правового акта Росимущества. Речь идет о ненаправлении повторного предложения о выкупе арендуемого имущества и непринятии действий по отмене торгов. Одновременно компания направила в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета Росимуществу выставлять на продажу три объекта, указанные в лотах. В ходатайстве о принятии обеспечительных мер компании было отказано. Следующее заседание суда по делу намечено на конец марта.

Руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий пояснил редакции, что продажа причальных стенок стороннему покупателю фактически остановит хозяйственную деятельность «Новосибречпорта».

— Причальные стенки неразрывно связаны с хозяйственной деятельностью порта, который осуществляет погрузку/разгрузку пассажиров и грузов. Это подтверждено заключением Федерального агентства морского и речного транспорта, которое входит в Минтранс РФ, в 2018 и 2019 годах, — говорит Каракоцкий. — При их продаже может возникнуть ситуация, когда причальные стенки будут принадлежать одному хозяйствующему субъекту, акватория — второму, а земельный участок за причалом — третьему. Организовать хозяйственную деятельность речного порта в таких условиях будет крайне сложно.

По данным Seldon.Basis, АО «Новосибречпорт» работает на рынке с 1993 года. Уставный капитал — 15,86 млн рублей, выручка за 2021 год — 38,2 млн, чистый убыток — — 5,6 млн. По данным ЕГРПО, у компании 444 собственника, их реестр закрыт. Директор — Алексей Сабченюк. Дочерней организацией «Новосибречпорта» является Ассоциация судовладельцев Западной Сибири.

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