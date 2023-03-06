Рекламодателям

Торги по продаже инфраструктуры речного порта пытаются заблокировать

  • 06/03/2023, 17:58
Автор:
продажа федерального имущества
Арендатор пожаловался в УФАС и в суд на организатора торгов — Росимущество.

Торги по продаже федерального имущества — объектов инфраструктуры речного порта — не состоялись. Напомним, в первом лоте речь идет о продаже причальное стенки протяженностью 850 м, расположенной на Пристанском переулке. Это имущество до конца января 2026 года арендует АО «Новосибирский речной порт».

В конце февраля по жалобе компании торги были приостановлены — арендатор обратился в УФАС. Судя по документам жалобы, компания заявила, что торги были организованы с нарушением преимущественного права покупки.

Грузовой причал Речпорта и пристань Речного вокзала

Грузовой причал Речпорта и пристань Речного вокзала в Новосибирске выставило на продажу

— Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, в течение 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества уполномоченные органы направляют арендаторам — субъектам малого и среднего предпринимательства — предложения о заключении договоров купли-продажи государственного или муниципального имущества и проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, — говорится в документах жалобы.

В компании напомнили, что в 2020 году Росимущество уже предлагало «Новосибирскому речному порту» выкупить арендованное имущество, но стороны разошлись в оценках его стоимости. После этого Росимущество несколько раз проводило оценку объекта.

— Росимущество должно было направить (нам) повторное предложение о выкупе арендуемого имущества с указанием новых обстоятельств, выявленных в октябре 2022 года. Однако эта информация в компанию не поступила. Вместо этого, в нарушение указанной процедуры, ТУ Росимущества в Новосибирской области разместило извещение о реализации имущества путем приватизации, — заявили в «Новосибирском речном порту».

Кроме того, в компании сообщили, что причальная стенка протяженностью 850 м и причал хозфекальных стоков протяженность 52 м (второй лот, расположен в поселке Кудряши) обладают неразрывной связью и могут быть выставлены на торги исключительно в составе одного лота. Назначение причальной стенки в Пристанском переулке — грузовой причал, его местоположение характеризуется хорошей транспортной доступностью наземным транспортом. Причал хозфекальных стоков предназначен для приема от судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора.

речные грузоперевозки

Речники Красноярска и Томска перевыполнили планы по грузоперевозкам

Что касается третьего лота — по продаже причальной стенки (участок №7) протяженностью 212 м на ул. Добролюбова, 2, то арендатор АО «Новосибречпорт» также подал жалобу в УФАС, оспаривая эти торги. По данным компании, ей тоже не было предоставлено преимущественное право выкупа объекта.  Заявитель полагает, что никто кроме него не вправе приватизировать причальную стенку, поскольку она обладает неразрывной связью с павильоном пригородных касс, находящемся в частной собственности. Причальная стенка на Добролюбова известна новосибирцам как пристань Речного вокзала. В навигационный период она активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта.

В итоге заявитель потребовал признать торги незаконными.

На минувшей неделе комиссия УФАС по Новосибирской области рассмотрела все жалобы.

— Жалобы признаны необоснованными, нарушений не найдено, — сообщили редакции Infopro54 в УФАС.

На сайте торгов аукционы по всем трем лотам признаны несостоявшимися по решению организатора. Как уточняется в документации, нет допущенных к торгам претендентов. Напомним, стартовая цена всех лотов составляла 81 млн рублей.

Между тем АО «Новосибречпорт», помимо УФАС, также обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании недействительным ненормативного правового акта Росимущества. Речь идет о ненаправлении повторного предложения о выкупе арендуемого имущества и непринятии действий по отмене торгов. Одновременно компания направила в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета Росимуществу выставлять на продажу три объекта, указанные в лотах. В ходатайстве о принятии обеспечительных мер компании было отказано. Следующее заседание суда по делу намечено на конец марта.

Руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий пояснил редакции, что продажа причальных стенок стороннему покупателю фактически остановит хозяйственную деятельность «Новосибречпорта».

— Причальные стенки неразрывно связаны с хозяйственной деятельностью порта, который осуществляет погрузку/разгрузку пассажиров и грузов. Это подтверждено заключением Федерального агентства морского и речного транспорта, которое входит в Минтранс РФ, в 2018 и 2019 годах, — говорит Каракоцкий. — При их продаже может возникнуть ситуация, когда причальные стенки будут принадлежать одному хозяйствующему субъекту, акватория — второму, а земельный участок за причалом — третьему. Организовать хозяйственную деятельность речного порта в таких условиях будет крайне сложно.

По данным Seldon.Basis, АО «Новосибречпорт» работает на рынке с 1993 года. Уставный капитал — 15,86 млн рублей, выручка за 2021 год — 38,2 млн, чистый убыток — — 5,6 млн. По данным ЕГРПО, у компании 444 собственника, их реестр закрыт. Директор — Алексей Сабченюк. Дочерней организацией «Новосибречпорта» является Ассоциация судовладельцев Западной Сибири.

 

Ранее редакция сообщала, что на участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье. 

Фото с сайта торгов

277

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : речные перевозки речной порт продажа федерального имущества


Спецоперация на Украине

В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23
За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет
1/03/23 15:09
конкурсное производство в Экологии-Новосибирск

«Экология – Новосибирск» вышла на конкурсное производство

Имущество экс-регоператора будут выставлять на торги.
Читать статью >>
цены на квартиры

За год количество квартир на вторичном рынке Новосибирска, выставленных на продажу, выросло на 38%

А спрос всего на 3,8%.
Читать статью >>
пикет против мусорных полигонов

Против мусорных полигонов выступили около ста сельских жителей

Они по-прежнему предлагают рассмотреть альтернативные участки.
Читать статью >>
ремонт дорог

Определены подрядчики по четырем торгам на капремонт дорог в регионе

Некоторые аукционы пользовались особым спросом у дорожных компаний.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Наталия Кошелева: На руководящих должностях сегодня категорически мало женщин

Если человек профессионал, он должен получить возможность занимать ту позицию, которой он достоин, вне зависимости от гендера.
Все материалы
Лента новостей

«Экология – Новосибирск» вышла на конкурсное производство

06/03/2023, 18:37

Системообразующим предприятиям выделят дополнительные средства на льготные кредиты

06/03/2023, 18:06

Новосибирская область на 30-м месте в России по доступности бензина

06/03/2023, 17:58

За год количество квартир на вторичном рынке Новосибирска, выставленных на продажу, выросло на 38%

06/03/2023, 17:41
Популярное

Две стороны медали: чем рискуют победители лотерей?

06/03/2023, 16:15

Как бороться с весенним авитаминозом

05/03/2023, 11:00

Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

04/03/2023, 10:00
Новости компаний

Страховка защитит вашу карту от мошеннических действий

06/03/2023, 17:28

ВТБ: в феврале рынок ипотеки вырос в 1,5 раза

06/03/2023, 15:01

ВТБ упрощает работу с электронной подписью для предпринимателей

06/03/2023, 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска