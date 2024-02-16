Перевод транспорта на муниципальный контракт встал на паузу в Новосибирске

На сегодня 14 маршрутов общественного транспорта в Новосибирске переведены на муниципальный контракт. В этот список вошла часть автобусных и троллейбусных маршрутов, сообщил на сессии горсовета и.о. мэра Олег Клемешов.

— А как дальше будет развиваться общегородская история с муниципальными контрактами на общественном транспорте? Развитие этого инструмента в городе поставлено на паузу. Каковы перспективы появления новых маршрутов? К кому мы можем и должны обратиться, чтобы проблема начала решаться? — поинтересовался депутат Игорь Украинцев.

Клемешов пояснил, что дальнейшие перспективы заключения муниципальных контрактов рассматривались на комиссии по горхозу, но все упирается в финансирование.

— Чтобы перевести на контракт весь наземный транспорт в Новосибирске, требуются серьезные суммы. Работаем по этой теме с правительством. Сказать, что в 2024 году мы переведем на контракт все маршруты в городе, я не могу, — добавил чиновник.

При этом он признал, что в муниципалитет поступает много жалоб от жителей по вечерним рейсам, особенно в отдаленные микрорайоны.

— Перевод на муниципальный контракт позволил бы комфортно решить этот вопрос и для перевозчиков, и для пассажиров, — подчеркнул Олег Клемешов.

Напомним, в ценах 2022 года на проведение транспортной реформы Новосибирску были необходимы 10 млрд рублей. Всего на муниципальный контракт планировалось перевести около 100 маршрутов. При этом бюджет должен возмещать перевозчикам затраты, связанные с муниципальными контрактами на общественный транспорт.

По данным департамента транспорта мэрии, общий объем перевозок всеми видами транспорта в 2023 году в Новосибирске составил 281 млн пассажиров. В связи с приобретением нового подвижного состава наблюдался рост объема перевозок муниципальным наземным транспортом по отношению к коммерческим перевозкам: с 2019 по 2023 года доля выросла с 32 до 52%.

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