Проверка систем электроснабжения пройдет в зоне коммунальной аварии в Новосибирске

За последнюю неделю в Новосибирске было 65 отключений электроснабжения, в том числе 17 случаев аварийного отключения. Об этом начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев рассказал на аппаратном совещании.

— Начиная с 11 января электросети в левобережье работали в авральном режиме. Отключения проходили из-за перегрузок как по внутридомовым, так и квартальным электросетям. В авральном режиме даже приходилось менять трансформаторы. На устранение отключений были переброшены силы с правобережья и дополнительные средства, — рассказал чиновник.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил провести проверки систем электроснабжения по домам, попавшим в зону отключения.

— Прошу комитет, ГЖИ, администрации районов проконтролировать эту работу, заменить электрооборудование, где это необходимо, чтобы не коротнуло, — добавил он.

Напомним, с 11 января в Новосибирске началась череда крупных коммунальных аварий. В пик под отключение попадало более 2000 домов. Некоторые дома оставались без тепла до 5 суток и жители были вынуждены поддерживать температуру с помощью обогревателей.

С 19 января в городе введен режим ЧС. Вчера был выявлен новый дефект на трубе диаметром 400 мм по улице Дружбы. От теплоснабжения была отключена гимназия и 16 домов.

— Сейчас теплотрасса находится на заполнении. После того как она будет заполнена будет дано распоряжение о переподключении домов и гимназии, — пояснил Дмитрий Перязев. — Всего из-за этой аварии к нам через ЕДДС поступило 150 обращений. В целом сейчас по левому берегу у нас 280 заявок на перезапуск в Ленинском районе и 30 в Кировском. Для сравнения, 22 января только по Ленинскому району поступило 440 обращений, то есть острота проблемы снижается.

В ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) обещали автоматически сделать перерасчет жителям за тепло. Кто будет оплачивать перерасход электроэнергии вопрос пока открыт. На комиссии по ЖКХ горсовета Новосибирска депутат Александр Бурмистров также поинтересовался кто будет оплачивать повреждение проводки в домах, где проходили ремонты, связанные с коммунальной аварией. С этим вопросом к нему обращаются управляющие компании и жители.

Ранее редакция сообщала о том, что власти выясняют причины январских коммунальных аварий.