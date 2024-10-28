Приговор за гибель ребёнка в коллекторе огласили в Новосибирске

Новосибирский районный суд огласил приговор замдиректору строительной организации, по чьей вине 9-летний мальчик утонул в коллекторе.

Трагедия произошла 1 августа 2023 года. Дети играли на строительной площадке в поселке Кудряшовский. Один из мальчиков случайно наступил на конструкцию и провалился в трубу коллектора. По словам очевидцев, опасные объекты не были должным образом огорожены.

— Экспертиза показала, что мальчик умер от утопления в воде. После того, как он провалился в заполненный коллектор, его течением унесло вниз по трубе. Тело нашли где-то через три километра от места падения, в очистном сооружении, — рассказывал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В случившемся обвинили замдиректора строительной компании Ивана Гребельного, по чьему указанию рабочими был выкопан коллектор. Он также не обеспечил безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, не установил защитные, либо сигнальные ограждения, не обеспечил надлежащее перекрытие отверстия системы водоотведения.

— Приговором суда Гребельному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью за соблюдением правил охраны труда и безопасности работ на срок 2 года 6 месяцев. На основании ст. 53.1 УК РФ основное наказание заменено на наказание в виде принудительных работ, — сообщили в суде.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 2 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что в реке Обь возле посёлка Кудряшовский обнаружили тело 6-летнего мальчика, пропавшего накануне.