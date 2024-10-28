Дрессировщики медведей Герасимовы вновь проиграли суд в Новосибирске

Семья дрессировщиков Герасимовых проиграла суд в Новосибирске.

Они требовали вернуть им пять бурых медведей.

— Суд, изучив материалы дела, в удовлетворении исковых требований Герасимову отказал, — отмечается в сообщении.

Как известно, Сергей и Марина Герасимовы много лет выступали с цирковой программой, в которой участвовали бурые медведи. Однако Росцирк расторг с ними контракт.

В 2023 году волонтёры обнаружили, что медведи содержатся в неотапливаемом помещении, в тесных клетках и в условиях недоедания. Зоозащитники пытались договориться с хозяевами о спасении животных, но безрезультатно. Тогда они самостоятельно забрали медведей и передали их Росприроднадзору.

Дрессировщики обратились в суд, чтобы оспорить протокол о безвозмездном изъятии и акт приёма-передачи животных. 11 января 2024 года суд признал изъятие законным и отказал Герасимовым в удовлетворении исковых требований.

Лада и Буся теперь перебрались в экопарк в Кемеровской области, а Ёлка, Кассандра и Джульетта поселились в доме недалеко от посёлка Садовый в Новосибирском районе, в котором жили ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший дрессировщик из Новосибирска пытается через суд вернуть изъятых у него медведей.