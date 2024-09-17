Прилет 14 рейсов в Новосибирск задерживается

В Новосибирске задерживается прибытие 14 рейсов, в городе ранним утром был туман.
По данным онлайн-табло, задержаны рейсы авиакомпании S7, среди которых два рейса из Владивостока, а также самолёты из Братска, Якутска, Усть-Каменогорска, Абакана, Кемерова, Москвы, Барнаула, Талакана, Магадана, Иркутска, Мирного и Сочи.
– Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в городах Кемерово, Новосибирск и Горно-Алтайск, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Напомним, что густой туман накрыл Новосибирск рано утром 17 сентября. Из-за этого видимость на улицах города сильно ухудшилась, и всё вокруг словно окутала густая молочная дымка.
Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём прогреется до +12 °C, а ночью ожидается похолодание до +3…+6 °C. Осадков не предвидится.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за задержки рейсов прокуратура начала проверку авиаперевозчиков.
Источник фото: Новосибирск с огоньком
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru