Прилет 14 рейсов в Новосибирск задерживается

В Новосибирске задерживается прибытие 14 рейсов, в городе ранним утром был туман.

По данным онлайн-табло, задержаны рейсы авиакомпании S7, среди которых два рейса из Владивостока, а также самолёты из Братска, Якутска, Усть-Каменогорска, Абакана, Кемерова, Москвы, Барнаула, Талакана, Магадана, Иркутска, Мирного и Сочи.

– Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в городах Кемерово, Новосибирск и Горно-Алтайск, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что густой туман накрыл Новосибирск рано утром 17 сентября. Из-за этого видимость на улицах города сильно ухудшилась, и всё вокруг словно окутала густая молочная дымка.​​​​​​​

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём прогреется до +12 °C, а ночью ожидается похолодание до +3…+6 °C. Осадков не предвидится.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за задержки рейсов прокуратура начала проверку авиаперевозчиков.