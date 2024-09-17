Соленые грузди продают по высоким ценам в Новосибирске

В Новосибирске на площади Калинина начали продавать соленья, приготовленные грибниками.

Как сообщает издание «МК в Новосибирске», продавцы объясняют высокие цены дефицитом, который связан с небольшим урожаем груздей в этом году. В то же время, из-за высокого спроса на засоленные грибы, предыдущие заготовки уже распроданы.

Белые грузди собирали в лесах Караканского бора и Плотниково с конца августа. Однако в начале сентября на уличных рынках было мало предложений по засоленным груздям. Стоимость полулитровой баночки составляет от 500 рублей, а литр может стоить до 2000 рублей.

В отличие от груздей, лисички, как рыжие, так и чёрные, доступны на рынках в больших объёмах.

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