Применение золошлаков при строительстве дорог по госзаказу станет обязательным

До конца 2024 года в России планируется принять нормативные акты, которые установят приоритетное использование золошлаковых материалов (ЗШМ) в проектах дорожного строительства. Они будут применяться при госзакупках, при условии наличия рядом источника вторсырья и экономической целесообразности применения ЗШМ. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов на Российской энергетической неделе.

По его словам, эта мера позволит сломать определенный психологический барьер и инерцию, связанные с использованием этого материала.

— Как только применение будет более широкое, рынок сам все сделает, — отметил Андрей Максимов.

На сегодняшний день утверждены дорожные карты по использованию золошлаков в 12 регионах из 18 участвующих в проекте. Среди них: Томская область (установлен целевой показатель в 50% по утилизации от годового образования к 2030 году), Приморский край (30%), Иркутская область (50,6%), Хабаровский край (60,4%), Ростовская область (50%), Сахалинская область (50%), Республика Бурятия (к 2035 году планируют увеличить объем утилизированных золошлаков в 6 раз), Рязанская область (установлен целевой показатель по утилизации золошлаков от годового образования в 100% ежегодно до 2035 года), Кемеровская область – Кузбасс (25%), Тульская область (75%), а также Алтайский край (15%) и Республика Хакасия.

Новосибирская ТЭЦ-5 является лидером по объемам реализации золы-уноса (мелкодисперсного продукта сгорания угля) среди сибирских станций СГК — ее доля в общем объеме продаж составляет 58%. По итогам первого полугодия 2024 года ТЭЦ-5 отгрузила 42,4 тыс. тонн — с приростом 26% к результату 6 месяцев 2023 года. Это около половины всей образованной золы на станции. К 2027 году ТЭЦ-5 планирует увеличить объемы продаж золы-уноса до 130 тысяч тонн в год (на 76%).

По итогам 2023 года по СФО компания реализовала 139 тыс. тонн золы-уноса с годовым приростом 13%, а по Уралу, на Рефтинской ГРЭС, — 483 тыс. тонн, на 4% больше, чем годом ранее.

В мае 2024 года золу-унос начали использовать для осушения и стабилизации почвы — на площадке строительства складского комплекса площадью 30 тысяч кв. метров в левобережье Новосибирска. В сибирских регионах присутствия СГК такое применение продукта сгорания угля является пилотным.

Напомним, директор по реализации золошлаковых материалов «Сибирской генерирующей компании (СГК) Петр Саньков в интервью Infopro54 говорил, что пока основными потребителями золошлаков являются производители газобетона, сухих строительных смесей, клеевой продукции (в основном в цементных клеях под керамическую плитку), а также цементов.

Еще одним из важных направлений — рекультивация и отсыпка территорий.

В планах — участие в реализации пилотного проекта применения золошлаковых материалов при строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» — на участке Новосибирск-Линево».

Ранее редакция сообщала, что энергетики стабилизируют золой грунты под Технопарком в Новосибирске.