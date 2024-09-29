Страховщики рассказали, для каких автобрендов запчасти подорожали

19 сентября вступил в силу новый справочник средней стоимости запчастей для ОСАГО.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев отметил, что цены на запчасти для различных марок автомобилей изменились умеренно: наиболее сильно подорожали запчасти для Nissan (+3,8%), Renault (+3%), Hyundai (+2,1%).

При этом, по данным проекта ОСАГО Общественная экспертиза, цены на запчасти для Mercedes.Benz упали на 3,2%, для Volkswagen, Toyota и Ford – примерно на 2%.

Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Петр Шкуматов объяснил, что стоимость запчастей зависит от наличия российских аналогов и логистики. Он отметил, что сложности есть и с европейскими, и с китайскими автомобилями, особенно с теми, которые ввозят по параллельному импорту.

Шкуматов также добавил, что ситуация с дефицитом запчастей лучше всего складывается для автомобилей, производство запчастей для которых было налажено в России до санкций.

– Это так называемые аналоги, которые активно используются при ремонте. Опыт показывает, что они имеют идентичные оригиналам эксплуатационные характеристики, просто на них по понятным причинам не могут сейчас наклеить эмблему материнского бренда, – отметил эксперт.

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