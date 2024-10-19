Принять участие в обсуждении проекта размещения граффити приглашают новосибирцев

В Новосибирске идут общественные обсуждения проекта размещения монументально-декоративного оформления на территории города. Речь идет о граффити на стене административной пристройки жилого здания по адресу: ул. Бориса Богаткова, 206.

В рамках обсуждения планируется включить граффити на фасаде здания в реестр монументально-декоративного оформления города.

— Основание для обсуждения — заявление ООО «Фармакопейка-Сибирь», — говорится в сообщении мэрии.

Предложения, рекомендации и замечания по поводу проекта можно будет оставлять в период с 16 октября по 5 ноября 2024 года.

Все необходимые документы и информация доступны для ознакомления на официальном сайте города Новосибирска в разделе «Общественные обсуждения».

Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирске поймали диверсантов, пытавшихся устроить акт вандализма в метро.