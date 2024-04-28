В Новосибирске поймали диверсантов, пытавшихся устроить акт вандализма в метро

Силовики ФСБ задержали предполагаемых диверсантов, которые намеривались расписать стены и вагоны новосибирского метрополитена.

Для разноцветного перфоманса двое мужчин прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга. По плану гостей сибирской столицы, они должны были нанести граффити, сфотографироваться на фоне своих художеств и выложить снимки в сеть.

Несколько дней они обследовали станции подземки, понаблюдали как работает охрана. В ночной час «Х», вооружившись баллончиками с аэрозольными красками, они двинулись на дело.

Однако попытка «героизма» провалилась — силовики их взяли до того, как они воплотили своих фантазии.