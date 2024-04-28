В Новосибирске поймали диверсантов, пытавшихся устроить акт вандализма в метро

Силовики ФСБ задержали предполагаемых диверсантов, которые намеривались расписать стены и вагоны новосибирского метрополитена.
Для разноцветного перфоманса двое мужчин прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга. По плану гостей сибирской столицы, они должны были нанести граффити, сфотографироваться на фоне своих художеств и выложить снимки в сеть.
Несколько дней они обследовали станции подземки, понаблюдали как работает охрана. В ночной час «Х», вооружившись баллончиками с аэрозольными красками, они двинулись на дело.
Однако попытка «героизма» провалилась — силовики их взяли до того, как они воплотили своих фантазии.
— Нарушители привлечены к административной ответственности, им грозят штрафы. Кроме того, новосибирским метрополитеном злоумышленникам предъявлена компенсация материального ущерба в размере 36 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе подземки.
Фото: Новосибирский метрополитен, видео: телеграм-канал «Экстренный НСК».
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