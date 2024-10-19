На новосибирские прилавки пустят мясо и молоко только от маркированных животных

Россельхознадзор завершил первый этап по интеграции платформ «Меркурий» и «Хорриот». После запуска платформы ввести в оборот продукцию животного происхождения, не поставленную на учет в системе «Хорриот», будет невозможно.

Об этом предупредил заместитель директора по информатизации Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) Александр Осминин на XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024». Речь, в том числе идет о молоке и мясе.

— Взаимодействие «Хорриота» с «Меркурием» должно обеспечить ввод в оборот продукции животного происхождения в обязательной привязке к поголовью, — пояснил Александр Осминин. — Покажу на примере сырого молока. В «Меркурии» оформляется справка о здоровье дойных животных. Не должно быть возможности оформить эту справку, если в конкретном хозяйстве животные не промаркированы и не поставлены на учет. Аналогично с убоем. Нельзя обеспечить оформление производственной транзакции (производственный эВСД) на говядину, если у нас в сырье не указаны конкретные животные, информация о которых загружена в «Хорриот».

Депутат Законодательного собрания, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области, президент группы компаний «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков уверен, что рынок животноводческой продукции давно нужно было брать под контроль.

— По-другому в этой сфере порядок не навести, — говорит депутат. — Если получится внедрить систему, то люди, как минимум, смогут спокойно колбасу покупать. А пока большой вопрос, из чего изготавливают ту же докторскую?

Согласен с депутатом и председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко.

— Конечно, полностью решить проблему фальсификата на рынке эта система не сможет, — добавляет он. — Но сократит объем некачественной продукции значительно. Издержки для производителей здесь ожидаются незначительные, так что на конечной цене продукции это сказаться не должно.

«Хорриот» — цифровая платформа для учета домашнего скота, где фиксируется информация о каждом животном, начиная от его происхождения. Система «Меркурий», в свою очередь, призвана отслеживать движения продукции животного происхождения на всех этапах, от производителя до конечного потребителя.

Вкупе эти две системы призваны сделать рынок продукции животного происхождения абсолютно прозрачным. Разработчики полагают, что это позволит не только улучшить качество продуктов, но и повысить уровень доверия со стороны потребителей.

Напомним, по данным Россельхознадзора, 11,9% молочной продукции в Новосибирской области было признано фальсификатом. В сентябре 2023 года Красноярский ЦСМ назвал фальсификатом докторскую колбасу от новосибирского производителя. За 9 месяцев 2024 через систему ГИС МТ в управление Роспотребнадзора поступило 136 обращений по табачной и молочной продукции, духам и туалетной воде, продукции легкой промышленности, упакованной питьевой воде.

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