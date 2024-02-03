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«Пришла в гости и пожалела об этом»: учитель информатики из центра «Горностай» совратил шестиклассницу в Новосибирске

  • 03/02/2024, 07:00
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Учитель информатики из центра «Горностай» совратил шестиклассницу в Новосибирске
Педагога задержали и возбудили уголовное дело.

Громкое ЧП произошло в популярном образовательном центре «Горностай». Школа считается одной из лучших в регионе, педагогов отбирают по завышенной планке, а дети практически все успешные, талантливые и умные.

Заявление о том, что учитель информатики 59-летний Александр Б. совратил ученицу повергло в шок всю администрацию учебного заведения.

― Никто такое даже представить не мог. Он хороший учитель, высшей категории, с восьмилетним педагогическим стажем. Мы, когда узнали, то даже не поверили. А с виду такой приличный мужчина. Следствие, конечно, разберется во всем. Вдруг это ошибка какая-то, ― говорят педагоги «Горностая».

Но в порядочность этого с виду приличного мужчины не верит мама 13-летней Марины*, которая воспитывает дочку одна и очень переживает за ее будущее.

В начале ноября прошлого года женщина написала заявление на учителя и обвинила его в развратных действиях. Якобы Александр пригласил Марину к себе домой и там до нее домогался.

― Она пришла к нему в гости, чтобы позаниматься и пожалела об этом, ― поделились подруги школьницы.

В этой неприятной истории теперь разбирается Следственный комитет.

― По факту развратных действий возбуждено уголовное дело. Учитель задержан, проводится дальнейшее расследование, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас решается вопрос об избрании для сибиряка меры пресечения.

На сайте образовательного центра педагог до сих пор числится действующим сотрудником.

Ранее редакция рассказывала, что в педофилии заподозрили инспектора ГИБДД, который домогался двух сестер, которые вместе с родителями были у него в гостях на даче.

Фото: 2ГИС/официальный сайт «Горностай»

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : учитель Разврат информатика Горностай


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