Режим самообследования хотят предложить российским предпринимателям

В рамках совершенствования контрольной (надзорной) деятельности в России планируют запустить автоматизированный сервис самообследования. Предполагается, что он будет интересен малым и средним предприятиям. Об этом в ходе семинара, организованного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.

— Предполагается, что предприниматель может добровольно определить уровень уровня соблюдения им, его компанией обязательных требований, — поясняет Артеменко. —Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме. При получении высокой оценки по его итогам предприятие может принять декларацию соблюдения обязательных требований. Срок действия декларации — от 1 до 3 лет. Если при внеплановом контрольно- выявляются нарушения декларации, она аннулируется.

По его словам, законодатели предлагают интегрировать инструменты самообследования в системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и учитываться при выделении государственной поддержки таким предприятиям. В качестве средства стимулирования добросовестного поведения для отдельных категорий объектов контроля должно быть реализовано рейтингование.

— В течение 2024 года планируется разработать требования к рейтингованию компаний в пилотных сферах, а также подготовить требования к сервису самообследования. Ожидается, что процесс самообследования будет иметь прямую связь с системой присвоения категорий риска для отдельных объектов контроля, — говорит Егор Артеменко. — В частности, будет установлена возможность снижения присвоенной категории риска при получении заявителем высоких результатов самостоятельной оценки.

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