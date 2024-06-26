«Лучшая реклама спортзалов»: вьетнамский кабан заявился на спортплощадку в Новосибирске

Необычного посетителя заметили на одной из спортплощадок в Новосибирске жители Первомайского района. Внушительных размеров поросенок прогулялся среди тренажеров возле ПАТП-4 и отправился к новостройкам на Твардовского.

Видео с бродящим по микрорайону кабаном опубликовали в соцсетях.

— Вьетнамский кабан, свободолюбиво виляя плотно набитым калориями задом, подгоняя себя в бока стременами жира, ритмично тряся надувным обручем второго подбородка и щекоча подстриженной травой пузо, пробежал мимо спортивной площадки, увеличивая количество повторений и веса спортсменов. Лучшая реклама спортивных залов и уличных площадок — берите, пользуйтесь, скидывайте сами знаете кому, — прокомментировал ролик глава Минприроды Евгений Шестернин в своем Телеграм-канале.

Ранее редакция сообщала о том, что в поле возле села Преображенка Новосибирской области механизаторы заметили верблюда. Уроженец пустыни сделал несколько кругов почета для зрителей и удалился в неизвестном направлении.