Пристав списал более 26 миллионов с фирмы по подложным документам в Новосибирске

Вынесено решение о возврате 26,2 миллионов рублей московской компании «AECB Медикал».
Сумма была списана со счета компании по подложным документам. Документы были предъявлены судебным приставом по Кировскому району.
— Суд соглашается с доводами заявителя о том, что распределение денежных средств по исполнительному производству произведено незаконно, — говорится в сообщении арбитражного суда Новосибирской области.
Суд установил, что деньги были переведены трем мужчинам, которые были указаны в поддельном документе как взыскатели. Затем эти люди сняли сумму. Дальнейшая судьба денег неизвестна.
Вместе с возвратом средства компании, управлению судебных приставов нужно компенсировать москвичам расходы, которые составили еще почти 300 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что суд конфисковал Suzuki у пьяного водителя в Новосибирске.
Фото: Freepik — pressfoto
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