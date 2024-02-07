Пристав списал более 26 миллионов с фирмы по подложным документам в Новосибирске

Вынесено решение о возврате 26,2 миллионов рублей московской компании «AECB Медикал».

Сумма была списана со счета компании по подложным документам. Документы были предъявлены судебным приставом по Кировскому району.

— Суд соглашается с доводами заявителя о том, что распределение денежных средств по исполнительному производству произведено незаконно, — говорится в сообщении арбитражного суда Новосибирской области.

Суд установил, что деньги были переведены трем мужчинам, которые были указаны в поддельном документе как взыскатели. Затем эти люди сняли сумму. Дальнейшая судьба денег неизвестна.

Вместе с возвратом средства компании, управлению судебных приставов нужно компенсировать москвичам расходы, которые составили еще почти 300 тысяч рублей.

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