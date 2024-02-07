В Новосибирске потерявший руку боец СВО достигает успехов в кикбоксинге

Прибывший с тяжелым ранением из зоны СВО житель Новосибирска Александр Бабушкин занялся кикбоксингом. Вместе с другом он создал спортивный клуб и теперь обучают сибиряков преодолевать физическую усталость, боль и агрессию.
Сибиряк с детства хотел быть разведчиком и прыгнуть с парашютом. Его мечтам удалось сбыться, когда призвали в ряды российской армии: он попал спецназ ВДВ. После срочной службы парень подписал контракт и стал разведчиком в 24-й отдельной гвардейской бригаде спецназначения.
— Каждый день мы выезжали на учения, а потом выполняли специальные задачи на территории Украины, выполнять специальные задачи, — рассказал Александр Бабушкин журналистам Горсайта.
Так вышло, что во время выполнения очередной задачи боец получил тяжелое ранение и потерял руку.
— В тот момент внутренних не было, я спокойно все принял. Когда меня везли в медицинской капсуле, впал в кому. В сознание пришёл через неделю в госпитале Санкт-Петербурга. Были перебиты ноги, правую руку потерял, а левую врачи чудом спасли, — вспоминает разведчик.
Через два месяца сибиряк встал на ноги.
Вернувшись в родной Новосибирск, Александр занялся кикбоксингом.
— С 13 лет я занимался вольной борьбой и кикбоксингом. За несколько лет до армии включился в рукопашный бой. Были сомнения возобновлять занятия такими видами спорта с перебитыми ногами. Но когда попробовал, понял, что под силу, — поделился с журналистами Александр.
Через спорт боец планирует вернуть спортивную форму, чтобы участвовать в соревнованиях.
За боевые заслуги сибиряк получил звание прапорщика и медаль Александра Суворова.
Ранее редакция сообщала о том, что Житель Куйбышевского района с позывным «Дуга» совершил героический поступок в зоне СВО. Смелый парень голыми руками перехватил дрон-камикадзе и спас 14 своих боевых товарищей.
Фото: паблик «Главновости» в «ВКонтакте».
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