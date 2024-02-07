В Новосибирске потерявший руку боец СВО достигает успехов в кикбоксинге

Прибывший с тяжелым ранением из зоны СВО житель Новосибирска Александр Бабушкин занялся кикбоксингом. Вместе с другом он создал спортивный клуб и теперь обучают сибиряков преодолевать физическую усталость, боль и агрессию.

Сибиряк с детства хотел быть разведчиком и прыгнуть с парашютом. Его мечтам удалось сбыться, когда призвали в ряды российской армии: он попал спецназ ВДВ. После срочной службы парень подписал контракт и стал разведчиком в 24-й отдельной гвардейской бригаде спецназначения.

— Каждый день мы выезжали на учения, а потом выполняли специальные задачи на территории Украины, выполнять специальные задачи, — рассказал Александр Бабушкин журналистам Горсайта.

Так вышло, что во время выполнения очередной задачи боец получил тяжелое ранение и потерял руку.

— В тот момент внутренних не было, я спокойно все принял. Когда меня везли в медицинской капсуле, впал в кому. В сознание пришёл через неделю в госпитале Санкт-Петербурга. Были перебиты ноги, правую руку потерял, а левую врачи чудом спасли, — вспоминает разведчик.

Через два месяца сибиряк встал на ноги.

Вернувшись в родной Новосибирск, Александр занялся кикбоксингом.

— С 13 лет я занимался вольной борьбой и кикбоксингом. За несколько лет до армии включился в рукопашный бой. Были сомнения возобновлять занятия такими видами спорта с перебитыми ногами. Но когда попробовал, понял, что под силу, — поделился с журналистами Александр.

Через спорт боец планирует вернуть спортивную форму, чтобы участвовать в соревнованиях.

За боевые заслуги сибиряк получил звание прапорщика и медаль Александра Суворова.

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