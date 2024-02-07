Ресторатор из Якутска откроет грузинский ресторан в Новосибирске

Ресторан грузинской кухни от якутского ресторатора Юрия Егорова под названием «Коза и лоза» появится в Новосибирске.

Заведение будет располагаться в пустующем помещении в бизнес-центре на Красном проспекте, 17. Управляющий и шеф-повар приедут из Владивостока.

На данный момент ведется набор персонала.

— Требуется бармен с зарплатой от 50 до 65 тысяч рублей, повар — от 55 до 75 тысяч, официант — от 75 до 150 тысяч, — говорится на сайте hh.ru.

Напомним, что московский ресторатор откроет заведение в Новосибирске. На данный момент неизвестно, где именно будет располагаться ресторан.

Ранее редакция сообщала о том, что ресторатор Денис Иванов пригласил Стивена Сигала в Новосибирск на ужин.