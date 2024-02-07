Ресторатор из Якутска откроет грузинский ресторан в Новосибирске

Ресторан грузинской кухни от якутского ресторатора Юрия Егорова под названием «Коза и лоза» появится в Новосибирске.
Заведение будет располагаться в пустующем помещении в бизнес-центре на Красном проспекте, 17. Управляющий и шеф-повар приедут из Владивостока.
На данный момент ведется набор персонала.
— Требуется бармен с зарплатой от 50 до 65 тысяч рублей, повар — от 55 до 75 тысяч, официант — от 75 до 150 тысяч, — говорится на сайте hh.ru.
Напомним, что московский ресторатор откроет заведение в Новосибирске. На данный момент неизвестно, где именно будет располагаться ресторан.
Ранее редакция сообщала о том, что ресторатор Денис Иванов пригласил Стивена Сигала в Новосибирск на ужин.
Фото: Freepik — azerbaijan_stockers
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru