Приставы арестовали автомобиль, находившийся в розыске, в Новосибирске

Новосибирские приставы нашли внедорожник, разыскиваемый коллегами из Алтайского края.

— В ГУФССП России по Новосибирской области из соседнего региона поступило поручение о розыске и наложении ареста на залоговый автомобиль MITSUBISHI PAJERO, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Предположительно, автомобиль находился на территории Дзержинского района. Однако проверка информации показала, что автомобиль был продан.

На одном из сайтов по продаже авто приставы нашли автомобиль. Они созвонились с продавцом, договорились о просмотре транспортного средства.

— При осмотре внедорожника подозрения подтвердились — выставленный на продажу автомобиль действительно числится в розыске у судебных приставов, — отметили в сообщении.

На транспорт наложили арест и передали на хранение представителю взыскателя.

Информация об обнаружении транспортного средства направлена судебным приставам из Алтайского края.

Ранее редакция сообщала о том, что за пьяную езду у жителя Новосибирской области отобрали автомобиль.