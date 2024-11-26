Приставы взыскивают с новосибирской авиакомпании S7 более 220 тысяч рублей

Информация об исполнительном производстве в отношении новосибирского авиаперевозчика опубликована на сайте ФССП. В документе говорится, что приставы должны взыскать по решению Якутского городского суда с авиакомпании S7 222 045 рублей. Затем эти деньги будут распределены между физическими и юридическими лицами. Детали судебного производства не раскрываются.

Напомним, что на данный момент у S7 на «парковке» стоят 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет, это более трети парка перевозчика. Они оснащены двигателями Pratt & Whitney, произведёнными в США.

В Росавиации сообщили, что причина парковки самолетов — сложная эксплуатация двигателей, а также подчеркнули, что в небо должна подниматься только исправная авиатехника.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с аэропорта Толмачево семь миллионов рублей в пользу авиакомпании «Сибирь». Борт компании столкнулся с птицей при взлете.