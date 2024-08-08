Около 1 млн рублей взыскали с работодателя за вынужденные прогулы работников в Новосибирске

Пристав Новосибирска взыскал в пользу двух родственников из Республики Башкортостан 494 тысячи рублей компенсации за вынужденные прогулы и моральный вред. Справедливости бывшим сотрудникам пришлось добиваться в суде.

– Исполнительные документы о взыскании компенсации в размере 473 тысяч рублей и 21 тысячи рублей морального вреда на каждого гражданина поступили в отделение судебных приставов по Центральному району, – отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

На данный момент одному из родственников уже выплачены деньги, аналогичная сумма для другого пока арестована на банковском счете организации. В ближайшее время деньги должны поступить на депозит службы, которая затем перечислит их гражданину.

Ранее редакция сообщала о том, что фиктивный брак подвел под уголовную ответственность жителя Новосибирской области.