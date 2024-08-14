Первые объекты по БКД 2024 года введены в эксплуатацию в Новосибирской области

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области в нормативное состояние приведут 243 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров искусственных сооружений. Всего дорожные работы выполняются на 104 объектах, в том числе на участке автодороги «17 км а/д «Н-2802» – Новосилиш – Угуй». Работы проводятся под контролем регионального минтранса.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, на сегодня все работы выполняются в соответствии с проектными решениями и без отставаний от календарного графика.

Ожидается, что все объекты дорожно-строительного сезона 2024 года будут введены в октябре.

Отмечается, что работы завершены полностью на девяти объектах: на участке автомобильной дороги «17 км а/д «Н-2802» – Новосилиш – Угуй» общей протяженностью 3,5 км недалеко от села Кушаги в Усть-Таркском районе, дорога «242 км а/д «К-17р» – Черновка – Троицкий» в Кочковском районе, участок протяженностью 1 км ведет от поселка Троицкий к дороге опорной сети «Новосибирск – Кочки – Павлодар». В Искитимском районе завершили работы на дороге «7 км а/д «Н-0804» – Усть-Чем – 49 км а/д «К-28», были обновлены 800 метров щебеночного покрытия, в Каргатском районе сдали в эксплуатацию участок дороги «63 км а/д «К-09» – Сумы» общей протяженностью 1,5 км, а в Коченевском районе подрядчик обновил 1 км щебеночного полотна дороги «Н-1212»-1 км а/д «Н-1206» (объездная р.п. Коченево). Также уже выполнили работы на участке дороги «Кукарка – Немки» общей протяженностью 3,8 км. По данному участку уже открыто движение, сейчас в работе у дорожников оставшийся участок на почти 4 км в Здвинском районе.

На всех участках были ликвидированы пучинообразования, восстановлен профиль земляного полотна и обновлено щебеночное покрытие, а также выполнены работы по организации дорожного движения.

Также ремонт подошел к концу на трех улицах города Бердска: Боровой, Химзаводской, Энгельса (на участках дорог общей протяженностью 2,2 км).