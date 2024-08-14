Рекламодателям

Первые объекты по БКД 2024 года введены в эксплуатацию в Новосибирской области

  • 14/08/2024, 11:54
Первые объекты по БКД 2024 года введены в эксплуатацию в Новосибирской области
На всех участках были ликвидированы пучинообразования, восстановлен профиль земляного полотна и обновлено щебеночное покрытие, а также выполнены работы по организации дорожного движения.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области в нормативное состояние приведут 243 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров искусственных сооружений. Всего дорожные работы выполняются на 104 объектах, в том числе на участке автодороги «17 км а/д «Н-2802» – Новосилиш – Угуй». Работы проводятся под контролем регионального минтранса.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, на сегодня все работы выполняются в соответствии с проектными решениями и без отставаний от календарного графика.

Ожидается, что все объекты дорожно-строительного сезона 2024 года будут введены в октябре.

Отмечается, что работы завершены полностью на девяти объектах: на участке автомобильной дороги «17 км а/д «Н-2802» – Новосилиш – Угуй» общей протяженностью 3,5 км недалеко от села Кушаги в Усть-Таркском районе, дорога «242 км а/д «К-17р» – Черновка – Троицкий» в Кочковском районе, участок протяженностью 1 км ведет от поселка Троицкий к дороге опорной сети «Новосибирск – Кочки – Павлодар». В Искитимском районе завершили работы на дороге «7 км а/д «Н-0804» – Усть-Чем – 49 км а/д «К-28», были обновлены 800 метров щебеночного покрытия, в Каргатском районе сдали в эксплуатацию участок дороги «63 км а/д «К-09» – Сумы» общей протяженностью 1,5 км, а в Коченевском районе подрядчик обновил 1 км щебеночного полотна дороги «Н-1212»-1 км а/д «Н-1206» (объездная р.п. Коченево). Также уже выполнили работы на участке дороги «Кукарка – Немки» общей протяженностью 3,8 км. По данному участку уже открыто движение, сейчас в работе у дорожников оставшийся участок на почти 4 км в Здвинском районе.

На всех участках были ликвидированы пучинообразования, восстановлен профиль земляного полотна и обновлено щебеночное покрытие, а также выполнены работы по организации дорожного движения.

Также ремонт подошел к концу на трех улицах города Бердска: Боровой, Химзаводской, Энгельса (на участках дорог общей протяженностью 2,2 км).

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

92

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : власть бизнес Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Налоговики требуют признать экс-подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске банкротом
14/08/24 13:30
Бизнес Власть
Миллиард рублей выделен на строительство школы в Дзержинском районе Новосибирска
14/08/24 13:00
Образование Общество
В микрорайоне Клюквенный началось строительство первого дома
14/08/24 12:45
Власть Город Недвижимость
Почти три миллиарда рублей на ювелирные украшения потратили жители Новосибирска
14/08/24 12:30
Общество
Приставы обязали компанию в Новосибирске выплатить рабочим более 1 млн рублей зарплаты
14/08/24 12:00
Право&Порядок
Первые объекты по БКД 2024 года введены в эксплуатацию в Новосибирской области
14/08/24 11:54
Власть
Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирск
14/08/24 11:30
Отставки и назначения
Новосибирцы придумали новый формат торговли
14/08/24 11:15
Бизнес
Жители Новосибирска смогут получить дополнительный доход по карте «101 день без процентов» от ПСБ
14/08/24 11:12
Финансы
Усы вислоухого кота продают за 3,2 миллиона в Новосибирске
14/08/24 11:00
Общество
Первое полугодие 2024 года для вторичного рынка Новосибирска было не очень успешным
14/08/24 10:30
Недвижимость
Открыть новый круглосуточный детский травмпункт хотят в Новосибирске
14/08/24 9:50
Город
В мэрии Новосибирска начали формировать цифровую экосистему управления городом
14/08/24 9:00
Власть Город
Проектная документация на теплосети в Клюквенном передана в госэкспертизу
14/08/24 8:30
Бизнес Недвижимость
«Ей пора позаботиться о чести русской женщины»: мать бойца СВО заставит ответить любовницу мигранта-мясника за клевету в Новосибирске
13/08/24 19:45
Общество
Агроном Мармулев рассказал новосибирцам, как хранить чеснок зимой
13/08/24 18:30
Общество
Эксперт в Новосибирске посоветовала, как помочь детям психологически подготовиться к школе
13/08/24 18:00
Общество
Возбуждено дело о покушении на убийство 4-летнего мальчика в Новосибирске
13/08/24 17:30
Право&Порядок
Капуста и картофель подорожали в Новосибирской области
13/08/24 17:00
Общество Экономика
С 1 сентября на уроках в школах Новосибирска запретят телефоны
13/08/24 16:30
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия
14/08/24 9:00
Банк Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске
13/08/24 11:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие
13/08/24 9:00
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей
9/08/24 14:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска