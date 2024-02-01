СГК: жителям Новосибирска выплатят компенсацию за порывы на теплосетях

Пострадавшим от коммунальных аварий новосибирцам выплатят материальную компенсацию. По словам директора Западно-Сибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Игоря Лузанова, сейчас идет сбор заявок от населения.

Жители Новосибирска, которые получили материальный ущерб имуществу в результате порывов на теплосетях и внутридомовых коммуникациях в Новосибирске, получат компенсацию. На сегодня идет сбор заявок от новосибирцев. Информацию об этом подтвердил 1 февраля директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов на сессии Заксобрания Новосибирской области.

Как сообщил глава филиала, работает специально созданная комиссия по оценке ущерба имуществу. В ее состав вошли представители городской власти, управляющих организаций, СГК, а также профессиональные оценщики. По информации СГК, на 31 января отработано около 37 заявок из поступивших 95.

Задача комиссии — определить, какое имущество было повреждено, составить и подписать акт осмотра. Оценщик составляет свой акт для дальнейшего расчета. Далее проводится расчет ущерба и уже после принимается решение о выплатах.

Игорь Лузанов добавил, что работа идет под контролем депутатов «Единой России». По словам директора филиала, также организован штаб для оказания помощи жителям по вопросам получения компенсаций и пересчётов.

Напомним, что ранее Игорь Лузанов рассказал о причинах коммунальных аварий в Новосибирске и принес извинения горожанам.