«Не нужно запутывать слухи»: глава Минприроды НСО Евгений Шестернин уверен в будущем

И.о. министра природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин прокомментировал свой подвешенный статус. Напомним, в настоящее время четверо руководителей региональных министерств продолжают работать с приставкой «исполняющий обязанности».

Чиновник заявляет, что «у любого подвешенного состояния есть ригидный регламент, упрямая процедура и ювелирные сроки».

— Губернатор оказывает нам огромную поддержку, видит результаты и ставит амбициозные задачи. Нам многое предстоит сделать для экологии Новосибирской области, — подчеркивает Евгений Шестерин.

Напомним, Евгений Шестернин был назначен на должности министра природы Новосибирской области в октябре 200 года. До этого он возглавлял Бердск.

Ранее редакция сообщала о том, что кандидатура Шестернина проходит согласование в Рослесхозе. В федеральных министерствах также согласовываются на должности кандидатуры Виталия Голубенко (глава финансового блока) и Андрей Гончарова (глава регионального Минпромторга).