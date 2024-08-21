Приставы взыскали с нерадивых родителей в Новосибирске по алиментам 680 млн рублей

По итогам первого полугодия 2024 года на исполнении в службе судебных приставов Новосибирской области находилось 650 тысяч исполнительных документов. Это на 10 тысяч больше, чем в первом полугодии 2023 года, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Федор Плесовских.

— По сравнению с первым полугодием 2023 года в регионе на 40% выросло количество исполнительных документов по взысканию алиментов. В целом за шесть месяцев взыскано более 680 млн рублей — на 150 млн больше, чем в первом полугодии 2023 года, — отметил Плесовских.

Кроме того, рост наблюдается в части взыскания в пользу кредитных организаций: на 7%. При этом на 50% снизилось количество исполнительных листов по взысканию задолженности по зарплате. Задолженность по ЖКХ осталась на уровне прошлого года.

— В целом в пользу физлиц по итогам полугодия взыскано 1.5 млрд рублей, в пользу юрлиц — 4,7 млрд, в бюджетную систему региона перечислено почти 1.5 млрд рублей. Цифры сопоставимы с результатами 2023 года, — подчеркнул Федор Плесовских.

Ранее редакция сообщала о том, что реестр злостных неплательщиков по алиментам создадут в России.