К шести годам за уклонение от службы приговорили военного из Новосибирска

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, обвиняемого в уклонении от службы.
По данным следователей, 16 сентября прошлого года Виктор Минаев без уважительных причин самовольно покинул расположение воинской части.
– 21 ноября Минаев добровольно явился в военную комендатуру и заявил о себе, – говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.
На этом нарушения со стороны военнослужащего не закончились: 20 декабря 2023 года Минаев вновь без уважительных причин отправился в самоволку. 5 мая 2024 года его нашли по месту жительства и доставили в военную комендатуру.
– Суд назначил Минаеву наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок 6 лет, – рассказали в Новосибирском гарнизонном военном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске военнослужащего отправили в колонию за уклонение от службы.
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