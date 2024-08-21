По поручению губернатора Андрея Травникова в регионе проходят проверки готовности школ к новому учебному году

— По моему поручению минобр Новосибирской области регулярно проверяет учреждения образования, в том числе те, где сейчас проводится капитальный ремонт. В преддверии нового учебного года этой работе уделяется особое внимание. В планах на 2024-2026 годы – капитальный ремонт 60 школ региона по госпрограмме «Развитие образования». В 36 из них работы уже ведутся, а на некоторых объектах близки к завершению, — отметил глава региона.

Так, министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила, что со 2 сентября 550 школьников вернутся в обновленное здание новосибирской СОШ №77 1950-го года постройки. На сегодняшний день здесь подходят к концу работы по благоустройству территории. На следующий год останется только ремонт подвальных помещений.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что особое внимание при подготовке к новому учебному году уделяется мероприятиям, которые проводятся в рамках нацпроекта «Образование». Проведены ремонтные работы 30 спортивных объектов, в том числе отремонтированы шесть спортивных залов за счет средств федерального и областного бюджетов в сельских школах.