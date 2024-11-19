Суд взыскал с аэропорта Толмачево семь миллионов рублей за птицу в двигателе

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с аэропорта Толмачево 6,9 млн рублей в пользу авиакомпании «Сибирь» из-за птицы в двигателе. Решение суда размещено на сайте суда.

Согласно материалам дела, 26 сентября 2022 года при проведении в аэропорту г. Сочи послеполетного осмотра воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск (Толмачево) — Сочи (Адлер), было обнаружено попадание птицы в двигатель № 1 с повреждением трех лопаток двигателя.

Было проведено расследование авиационного происшествия. В работе комиссии принимали участие представители Росавиации, АО «Авиакомпания «Сибирь», а также представители АО «Аэропорт Толмачево».

В отчете по результатам расследования говорится, что причиной повреждения явилось столкновение воздушного судна с одиночной птицей в момент отрыва при взлете в аэропорту Новосибирск (Толмачево).

— Авиационный инцидент с воздушным судном произошел в зоне ответственности ответчика (момент отрыва при взлете в аэропорту Новосибирск (Толмачево), что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств ответчиком <…> в части орнитологического обеспечения безопасности полетов, — говорится в материалах дела.

Отмечается, что самолет был выведен из расписания, а для вывоза пассажиров пришлось использовать резервное воздушное судно.

Авиакомпания оценила ущерб в 6914430,29 рублей (расходы по ремонту, стоимость лопаток двигателя, расходы на предоставление питания и проживания пассажирам задержанного рейса, расходы на трансфер пассажиров и т.д.)

21 июля в адрес аэропорта Толмачево авиакомпания направила претензию о добровольном возмещении ущерба. Однако, воздушная гавань не признала свою ответственность в произошедшем авиационном событии и отказалось возмещать причиненные истцу убытки.

В июне 2024 года авиакомпания подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области.

Согласно нормативным актам, аэропорт отвечает за предотвращение столкновения самолетов с птицами. Поэтому суд установил, что аэропорт Толмачево не выполнил свои обязательства.

— С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает требование истца о взыскании убытков в заявленном размере законным и обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме, — говорится в решении.

Также аэропорт выплатит госпошлину в размере 57,5 тысяч рублей.

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