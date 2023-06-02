Приставы заставили жителей убрать лягушки с парковок во дворах

На парковке во дворе дома 233 на Гоголя автовладельцы установили ограничители-фиксаторы, которые называют «лягушкой». При голосовании по разрешению установки часть граждан были против их установки, но их оказалось меньшинство. В итоге граждане обратились в суд с просьбой демонтировать ограничитель-фиксатор парковки. Суд просьбу удовлетворил. Сообщила пресс-служба управления ФССП по Новосибирской области.

— Должникам вручили требование о возбуждении исполнительного производства, в котором установлен срок для добровольного исполнения. Кроме того их предупредили о наложении санкций в виде исполнительского сбора в 5 000 рублей, в случае нарушения указанных сроков. И предупредили о привлечении к административной ответственности, — уточняется в сообщении.

Судебный пристав-исполнитель разъяснила жителям, что ограничители-фиксаторы парковки во дворе были установлены с нарушением норм действующего законодательства и в дальнейшем в отношении них соседи могут обратиться в суд за получением исполнительного документа об обязании демонтировать ограничители-фиксаторы парковки. После беседы жильцы дома самостоятельно демонтировали ограничители-фиксаторы парковки. Отметим, что эти граждане убрали «лягушки» до момента возбуждения исполнительного производства.

Ранее редакция сообщала, что с 20 июня бесплатное время на трех муниципальных парковках Новосибирска полностью отменят.