Бастрыкин поручил проверить долгострой в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту возможного нарушения прав дольщиков в Новосибирской области.

Речи идет о компании «Вертикаль-НСК» и ЖК «Любимый». Застройщик начал возводить дом в 2016 году, в 2017 планировала ввести его в эксплуатацию. Летом 2022 года ООО «Вертикаль-НСК» была признана банкротом.

— До настоящего времени, несмотря на истечение сроков, дом не сдан в эксплуатацию, застройщик признан банкротом, — подчеркивается в сообщении Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать по данному факту доследственную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ЖК «Любимый» возводится на улице Титова. В 2012 году застройщика уже брало под контроль Министерство строительства Новосибирской области. Тогда компания, планирующая приступить к строительству жилого комплекса «Любимый» (Ленинский район Новосибирска, площадь более 4 га), начала заключать предварительные договора о заключении в будущем договоров участия в долевом строительстве. Участники рынка обратили внимание губернатора региона на то, что одновременно с предварительными договорами происходит заключение договоров займа, в соответствии с которыми в счет возврата займа можно получить эквивалент суммы займа в виде квартиры, а также на то, что превышена расчетная плотность населения будущего микрорайона. В министерстве заявляли, что не получали ни одного заявления от дольщиков объекта.

В 2016 году застройщик ввел в эксплуатацию три дома, в 2018 — два. На сегодняшний день не завершено строительство на двух объектах.

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