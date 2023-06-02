Рекламодателям

Бастрыкин поручил проверить долгострой в Новосибирске

  • 02/06/2023, 09:44
Автор:
Бастрыкин поручил проверить долгострой в Новосибирске
Застройщик должен был ввести его в эксплуатацию еще в 2017 году.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту возможного нарушения прав дольщиков в Новосибирской области.

Речи идет о компании «Вертикаль-НСК» и ЖК «Любимый». Застройщик начал возводить дом в 2016 году, в 2017 планировала ввести его в эксплуатацию. Летом 2022 года ООО  «Вертикаль-НСК» была признана банкротом.

— До настоящего времени, несмотря на истечение сроков, дом не сдан в эксплуатацию, застройщик признан банкротом, — подчеркивается в сообщении Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать по данному факту доследственную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ЖК «Любимый» возводится на улице Титова. В 2012 году застройщика уже брало под контроль Министерство строительства Новосибирской области. Тогда компания, планирующая приступить к строительству жилого комплекса «Любимый» (Ленинский район Новосибирска, площадь более 4 га), начала заключать предварительные договора о заключении в будущем договоров участия в долевом строительстве. Участники рынка обратили внимание губернатора региона на то, что одновременно с предварительными договорами происходит заключение договоров займа, в соответствии с которыми в счет возврата займа можно получить эквивалент суммы займа в виде квартиры, а также на то, что превышена расчетная плотность населения будущего микрорайона. В министерстве заявляли, что не получали ни одного заявления от дольщиков объекта.

В 2016 году застройщик ввел в эксплуатацию три дома, в 2018 — два. На сегодняшний день не завершено строительство на двух объектах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ввели 10-летний долгострой на Кропоткина.

Фото из телеграм-канала СК РФ

386

Рубрики : Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : долгострои Новосибирска Александр Бастрыкин


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска
29/05/23 18:25
Депутата горсовета Антона Картавина увезли в полицию и вручили предостережение

Депутата горсовета Антона Картавина увезли в полицию и вручили предостережение

Поводом для принудительного визита в отдел полиции стала возможная акция протеста.
Читать статью >>
Прокуратура инициировала проверку результатов аукциона на право заключения договора по участку за Локомотив Ареной

Прокуратура инициировала проверку результатов аукциона по участку за Локомотив Ареной

А также вынесла представление мэру Новосибирска.
Читать статью >>
Минстрой РФ похвалил Новосибирск за работу с парками и городскими водоемами

Минстрой РФ похвалил Новосибирск за работу с парками и городскими водоемами

В мэрии признались, что только приступили к этой работе.
Читать статью >>
Больше половины розовых яблонь погибли на Михайловской набережной

Больше половины розовых яблонь погибли на Михайловской набережной

Яблони сорта «Рудольф» продолжают засыхать на променаде набережной. Эти деревья постепенно заменяют на черемуху.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

СГК заменит в Новосибирске участок тепломагистрали на ТЭЦ-4

02/06/2023, 10:52

Экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной вновь отказали в пересмотре дела

02/06/2023, 10:34

Депутата горсовета Антона Картавина увезли в полицию и вручили предостережение

02/06/2023, 09:56

Приставы заставили жителей убрать лягушки с парковок во дворах

02/06/2023, 09:17
Популярное

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами

02/06/2023, 10:45

Дачникам пригрозили штрафом за продажу своего урожая

02/06/2023, 10:02

Современные школьники рассказали, кем они хотят стать в будущем

01/06/2023, 16:58
Новости компаний

Любит бот свою работу: 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта

02/06/2023, 11:22

ВТБ узнал, кто чаще оформляет «семейную ипотеку»

01/06/2023, 16:23

Мошенники создают фишинговые сайты для геймеров

01/06/2023, 14:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска