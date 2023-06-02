Прокуратура инициировала проверку результатов аукциона по участку за Локомотив Ареной

Прокуратура города провела проверку в связи с нарушениями при проведении мэрией города Новосибирска аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах ул.Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска, сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет об участке около регионального центра волейбола «Локомотив Арена»

— Прокуратурой выявлены нарушения требований градостроительного законодательства и законодательства о защите конкуренции. Такие нарушения не позволили получить по результатам аукциона предложение максимально возможной цены на право заключения договора о комплексном развитии территории, — заявили в прокуратуре. — В связи с этим прокуратура внесла мэру города представление. Кроме того, по результатам прокурорской проверки в следственный комитет направлены материалы для проведения процессуальной проверки, результаты которой находятся на контроле в органах прокуратуры.

Напомним, в конкурсе победила компания ООО «Комфорт», которая заплатила за право заключения договора с мэрией о комплексном развитии территории общей площадью 6,7 га 60 млн рублей. Всего в мэрию Новосибирска поступило четыре заявки: ООО Специализированный застройщик «КРАСНООБСК.МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (входит в ГК «Расцветай») и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе было допущено только два первых участника. Другие два участника не были допущены к участию в аукционе из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Ранее департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщал, что застройщик заплатил 60 млн рублей только за право освоения территории комплексного развития. В рамках реализации договора о комплексном развитии территории планируется расселение индивидуального жилого сектора в количестве 65 домовладений, выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое». Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей. В целом для формирования современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена» застройщику необходимо вложить около 1 млрд рублей.

В соответствии с существенными условиями договора о комплексном развитии территории приступить к строительству новых жилых домов застройщик сможет только после расселения и сноса индивидуальных жилых домов и выполнения мероприятий по благоустройству обводненного карьера, срок реализации которых установлен до 30 декабря 2027 года. Общий срок реализации договора — 10 лет с момента его заключения.

По данным Seldon.Basis, ООО «Комфорт» зарегистрирована в 2014 году, принадлежит Сергею Чечко и Михаилу Шашкову (по 50%). До июня 2022 года 100% компании принадлежали Игорю Белокобыльскому.

Ранее редакция сообщала о планах мэрии по освоению участков комплексного развития территорий в Новосибирске.